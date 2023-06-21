公益音樂會：企鵝72─「企盼」成果發表會暨身障家庭照顧楷模表揚典禮
【健康醫療網／編輯部整理】7月2日(日)的下午，協會在台中舉辦企鵝日主題活動！罕見疾病小腦萎縮症的病友必須克服逐漸退化的身體。即使他們無法隨心所欲地掌控自己，即使每個動作都需要他們付出全力，即使最終做出的動作已經錯過了節拍，他們仍然不放棄夢想，堅持著對音樂的熱愛！愛的力量是如此強大，因為對彼此有愛，兩人之間便能產生羈絆！對於身心障礙家庭，愛是如何連結身心障礙者與照顧者，讓他們一起勇闖生命中的各種障礙？7月2日，病友協會邀請您一同見證小腦萎縮症病友們對音樂的熱愛，並聆聽身心障礙家庭中充滿愛與羈絆，勇敢面對障礙的生命故事~活動名稱：企鵝72─「企盼」成果發表會暨身障家庭照顧楷模表揚典禮活動地點：臺中特殊教育學校（台中市南屯區公益路二段296號）主辦單位：中華小腦萎縮症病友協會報名專線(02)2314-7035活動免費，歡迎預先報名！
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