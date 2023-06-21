端午連假天氣出爐！「3階段變化」1圖看懂　大雨、高溫接力轟炸

夏至高溫熱爆！整天吹冷氣小心　中醫示警「注意4症頭」

▲今（21）日是夏至，酷熱的天氣躲在冷氣房避暑，中醫師提醒要小心「冷氣病」。（圖／記者陳明中攝）
▲今（21）日是夏至，酷熱的天氣躲在冷氣房避暑，中醫師提醒要小心「冷氣病」。（圖／記者陳明中攝）

記者周淑萍/綜合報導

今（21）日是24節氣的「夏至」，天氣也超應景的熱爆！高溫甚至上看38度，躲在冷氣房是很多人的避暑良方，但整天吹涼可要小心「冷氣病」。禾頤中醫診所盛大祐醫師提醒，冷氣病是現在文明病，久待低溫、低濕度的環境，容易出現眼乾、頭暈、皮膚乾燥，甚至是感冒症狀，不可不慎。

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天氣熱很多人就會在冷氣房消暑氣，但長時間恐怕會傷身！盛大祐醫師指出，冷氣病已經成為現代的文明病，上班族的工作型態大多久坐辦公室，時常處於低溫低濕度的環境，長久下來，容易導致不少冷氣病的症頭，像是：眼睛乾澀、鼻腔乾澀、皮膚乾燥，頭昏頭痛。

而在戶外，接觸熱風暑曬，不用三分鐘就會出大汗淋漓，盛大祐醫師指出容易會有昏頭沉重感、噁心反胃、皮膚濕黏癢疹，常見從酷熱的戶外進入冷氣房，整身汗的情況下直吹冷氣，導致濕氣無法宣洩，因此容易出現感冒症狀。

▲女孩網友們紛紛留言認為，「房間放一杯水」和「乳液」真的可以改善皮膚長期在冷氣房變乾的狀況。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲醫師提醒，進入冷氣房，不要讓冷風口直吹頭頸部，避免毛孔緊縮濕氣無法代謝，同時應要用手帕或紙巾將汗水擦乾，避免溫度驟降受到風寒的身體不適。（示意圖／翻攝PhotoAC）
醫師解釋，當經常在忽冷忽熱的環境下進出，容易導致體溫無法調解，大腦溫控的中樞無法發汗降溫，就會有筋骨緊繃痠痛、頭昏頭痛、噁心嘔吐、反胃腹瀉、過敏性鼻炎受到刺激，容易噴涕流涕，眼睛鼻子癢，缺氧導致頭昏頭身重，汗水無法流出，也會讓體溫調節失常，身體虛弱、嗜睡等。

正確作法應該是進入冷氣房，不要讓冷風口直吹頭頸部，避免毛孔緊縮濕氣無法代謝，同時應要用手帕或紙巾將汗水擦乾，避免溫度驟降受到風寒。另外，多喝溫水對身體較佳，因喝冰飲容易讓腸胃蠕動快，導致絞痛，消化吸收不良，容易出現腹瀉悶痛的情況。

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