夏至高溫熱爆！整天吹冷氣小心 中醫示警「注意4症頭」
今（21）日是24節氣的「夏至」，天氣也超應景的熱爆！高溫甚至上看38度，躲在冷氣房是很多人的避暑良方，但整天吹涼可要小心「冷氣病」。禾頤中醫診所盛大祐醫師提醒，冷氣病是現在文明病，久待低溫、低濕度的環境，容易出現眼乾、頭暈、皮膚乾燥，甚至是感冒症狀，不可不慎。
記者周淑萍/綜合報導
天氣熱很多人就會在冷氣房消暑氣，但長時間恐怕會傷身！盛大祐醫師指出，冷氣病已經成為現代的文明病，上班族的工作型態大多久坐辦公室，時常處於低溫低濕度的環境，長久下來，容易導致不少冷氣病的症頭，像是：眼睛乾澀、鼻腔乾澀、皮膚乾燥，頭昏頭痛。
而在戶外，接觸熱風暑曬，不用三分鐘就會出大汗淋漓，盛大祐醫師指出容易會有昏頭沉重感、噁心反胃、皮膚濕黏癢疹，常見從酷熱的戶外進入冷氣房，整身汗的情況下直吹冷氣，導致濕氣無法宣洩，因此容易出現感冒症狀。
醫師解釋，當經常在忽冷忽熱的環境下進出，容易導致體溫無法調解，大腦溫控的中樞無法發汗降溫，就會有筋骨緊繃痠痛、頭昏頭痛、噁心嘔吐、反胃腹瀉、過敏性鼻炎受到刺激，容易噴涕流涕，眼睛鼻子癢，缺氧導致頭昏頭身重，汗水無法流出，也會讓體溫調節失常，身體虛弱、嗜睡等。
正確作法應該是進入冷氣房，不要讓冷風口直吹頭頸部，避免毛孔緊縮濕氣無法代謝，同時應要用手帕或紙巾將汗水擦乾，避免溫度驟降受到風寒。另外，多喝溫水對身體較佳，因喝冰飲容易讓腸胃蠕動快，導致絞痛，消化吸收不良，容易出現腹瀉悶痛的情況。