失聯移工一家躲藏多年、女兒已5歲大 求助專案後返回印尼
移民署北區事務大隊台北市專勤隊近日受理逾期居留的印尼籍一家三口自行到案，這家人中的爸爸阿山及媽媽阿雅都是失聯移工，在台灣逾期居留期間生下女兒。夫妻雙方之前因害怕遭收容，無法繼續照顧女兒，遲遲不敢出面到案，在得知移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」後，兩人鼓起勇氣主動出面辦理返國手續，經台北市專勤隊積極協助後，終於可以帶著女兒返回印尼共享天倫。
國際中心賴正琳／綜合報導
為使到案手續更加便捷省時，台北市專勤隊也特別在台北市服務站設置「一站式自行到案受理櫃檯」，兩單位將攜手協助當事人盡速辦妥手續返國。如有自行到案相關問題，歡迎民眾撥打免付費多國語諮詢專線0800-024-881詢問。
阿山表示，於逃逸期間認識同為失聯移工的妻子阿雅，兩人互生情愫並育有1名5歲女兒，因一家三口在台均無合法身分，除了過著躲躲藏藏的日子外，小孩的醫療及教育問題也深深困擾阿山夫婦，為了能讓日漸長大的女兒順利就學，兩人決定在專案期間至台北市專勤隊自行到案，希望在移民署的協助下，能順利帶女兒返國，讓女兒結束東躲西藏的童年，回母國接受教育。
移民署今(112)年推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自2月1日起至6月30日專案期間，符合資格之自行到案者，不但可以免予收容、裁處最低罰鍰新台幣2千元，還能免除禁止入國期間管制。目前專案已進入倒數階段，台北市專勤隊隊長蔡培源呼籲民眾若認識在台逾期停（居）留的外來人口，請鼓勵當事人把握最後機會，盡速出面自行到案。