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吃太辣會導致喉炎、聲帶受損、胃潰瘍？醫解答這些情況要小心

吃太辣會導致喉炎、聲帶受損、胃潰瘍？醫解答這些情況要小心
吃太辣會導致喉炎、聲帶受損、胃潰瘍？醫解答這些情況要小心

Heho健康

台灣人很愛吃辣，有人餐餐辣吃辣能逼汗、開胃，但有人說，愛吃辣容易胃潰瘍、易罹患慢性喉炎、聲帶受損，這是真的嗎？為了避免腸胃不舒服，在飯前或飯後吃一包胃藥，到底有沒有效？

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基隆長庚紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘表示，根據臨床研究，胃潰瘍形成主因是因為胃壁黏膜受損，並感染胃幽門桿菌，吃下辣椒素雖然會造成胃不舒服，但不會因為吃辣就造成胃潰瘍或胃穿孔，但也要格外注意。

若本身有腸胃疾患的人，例如已經有慢性胃病跟胃潰瘍患者，不適合吃辣等刺激性食物，另外好比甜食、鹹食也會增加胃酸分泌，對於腸胃功能差的患者，很可能比辣椒更容易傷胃。

吃辣肚子痛何時吃胃藥才有用？

如果在短時間內吃太辣，肚子會出現疼痛與燒灼感，甚至會加速排空，導致腹瀉。因此有人在腸胃不舒服的時候，就會服用胃藥來舒緩腸胃不適，但也要注意不同的胃藥，服用的時機也不太一樣。

其中市面最常見的胃酸中和劑，含鋁、鎂、鈣、鈉鹽等，多是在飯後或者肚子不舒服的時候食用，就有不錯的止痛效果，另外患有胃潰瘍、十二指腸潰瘍等，醫師也會開立抑制胃酸分泌的處方藥或胃黏膜保護劑，則建議飯前服用。



吃辣會導致喉炎或聲帶受損嗎？

高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉部主治醫師曾馨儀指出，每個人根據飲食和生活習慣不同，身體黏膜的受損程度和忍耐力也不一樣，但如果太常吃辣等刺激性食物，若又加上喝酒抽菸等風險因子，確實會產生傷殺性影響。

病人的喉嚨會因為有害物質與辛辣食物的刺激，容易出現慢性喉炎，甚至也會造成喉嚨聲帶失去健康，容易有沙啞的狀況，臨床上對於已經有聲帶萎縮的病人也會避免吃太刺激的食物，否則聲帶可能無法復原，需要格外小心。



文／謝承恩　圖／黃懷賢

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃太辣會導致喉炎、聲帶受損、胃潰瘍？醫解答這些情況要小心

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