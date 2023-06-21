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若本身有腸胃疾患的人，例如已經有慢性胃病跟胃潰瘍患者，不適合吃辣等刺激性食物，另外好比甜食、鹹食也會增加胃酸分泌，對於腸胃功能差的患者，很可能比辣椒更容易傷胃。
吃辣肚子痛何時吃胃藥才有用？
如果在短時間內吃太辣，肚子會出現疼痛與燒灼感，甚至會加速排空，導致腹瀉。因此有人在腸胃不舒服的時候，就會服用胃藥來舒緩腸胃不適，但也要注意不同的胃藥，服用的時機也不太一樣。
其中市面最常見的胃酸中和劑，含鋁、鎂、鈣、鈉鹽等，多是在飯後或者肚子不舒服的時候食用，就有不錯的止痛效果，另外患有胃潰瘍、十二指腸潰瘍等，醫師也會開立抑制胃酸分泌的處方藥或胃黏膜保護劑，則建議飯前服用。
吃辣會導致喉炎或聲帶受損嗎？
高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉部主治醫師曾馨儀指出，每個人根據飲食和生活習慣不同，身體黏膜的受損程度和忍耐力也不一樣，但如果太常吃辣等刺激性食物，若又加上喝酒抽菸等風險因子，確實會產生傷殺性影響。
病人的喉嚨會因為有害物質與辛辣食物的刺激，容易出現慢性喉炎，甚至也會造成喉嚨聲帶失去健康，容易有沙啞的狀況，臨床上對於已經有聲帶萎縮的病人也會避免吃太刺激的食物，否則聲帶可能無法復原，需要格外小心。
文／謝承恩 圖／黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃太辣會導致喉炎、聲帶受損、胃潰瘍？醫解答這些情況要小心