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台北慈濟醫院肝膽胃腸科主治醫師龔子翔分享，76 歲的陳爺爺本身有糖尿病史，曾因攝護腺癌接受放射線治療，造成陳爺爺有慢性便秘副作用，需要長期服用軟便劑協助排便。端午節時陳爺爺連續 3 天以粽子代替米飯而導致腹脹疼痛，甚至連續 6 天無法排便，吃了軟便劑也不見改善，只好到醫院急診。
急診醫師問診後才知道陳爺爺近日飲食情況和過去病史後，便將他轉診至肝膽胃腸科，醫師透過腹部 X 光與電腦斷層發現陳爺爺有腸阻塞的情況，因此給予內科藥物治療，5 天後陳爺爺腸蠕動恢復正常，順利出院。
年長者腸胃道蠕動變慢、消化分泌減少造成消化不良
龔子翔表示，每年端午連假過後，門診總會增加許多因腸胃不適而就診的案例，其中以年長者居多，原因在於隨著年紀慢慢增長，長者的腸胃機能會逐漸退化，包括腸胃道的蠕動變慢、消化液的分泌減少等，導致消化與吸收不良，進而導致腸阻塞。
腸阻塞指的是食物與水分無法通過小腸進到大腸，因而鬱積於小腸，導致小腸脹大，出現疼痛、嘔吐、腹脹與便祕四項臨床表徵，一般可透過內科藥物治療達到改善。但若是沒有及早發現被治療，小腸內累積的過多腸液會使腸黏膜屏障受損，腸道內的細菌會穿過屏障侵襲正常無菌組織和器官，此時便很有可能產生腸穿孔、腹膜炎與敗血症等嚴重併發症。
應景吃粽時在食材、份量及沾醬選擇上都需斟酌留意
龔子翔建議年長者若是想應景吃粽子，在食材、份量及沾醬上需要特別注意：
- 食材：建議以五穀雜糧類的粽子取代糯米粽，多選擇菇類、堅果類的內餡，以利腸胃消化。
- 份量：一般常見的粽子大小相當與一碗白飯，但熱量卻是兩倍不等，因此建議每餐以半顆為限，取代白飯為當餐主食。
- 沾醬：甜辣醬、醬油膏每 10 克的鈉含量高達 405 毫克，一餐下來可能會用到 30 克不等，很容易造成每日納攝取過量，建議盡可能不要沾醬。
龔子翔提醒，特別是患有高血壓、高血脂、高血糖以及慢性腎臟病的銀髮族應少吃粽子甚至得忌口，若出現腹脹疼痛等無法緩解的情況時，應尋求專業醫師協助，切莫貿然服用市售胃藥，避免造成急性肌張力不全等副作用。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：台北慈濟醫院肝膽胃腸科主治醫師龔子翔
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 應景吃粽淺嚐即止！長輩端午不忌口 小心引發腸阻塞