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低薪又高工時！移工團體齊聚北車抗議　高呼：我要家服法

▲移工團體製作人形立牌標語。（圖／台灣國際勞工協會）
▲移工團體製作人形立牌標語。（圖／台灣國際勞工協會）

國際中心賴正琳／綜合報導

印尼的移工團體印尼勞工在台協會（IPIT）、印尼勞工團結組織（GANAS）及菲律賓的移工團體菲律賓移工聯盟（KASAPI）、桃園市家庭看護工職業工會（DCU）和台灣國際勞工協會（TIWA）在18日共同於假日最多移工聚集的台北車站，發起快閃行動，希望社會大眾能看見家務移工的困境。

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台灣國際勞工協會表示，2011年6月16日國際勞工組織通過了第189號《家務勞工公約》，透過立法來保障家務勞工的權益，為了紀念這一天，6月16日被訂為「國際家務工日」。

▲移工團體訴求為擬定家服法。（圖／台灣國際勞工協會）
▲移工團體訴求為擬定家服法。（圖／台灣國際勞工協會）
然而，台灣目前的家務移工人數約為22.1萬人，卻是一群法外孤兒。他們擔起台灣長照的重責大任，卻不受勞基法的保障、不得自由轉換雇主、也不適用基本薪資的規範。引進移工31年來，家務移工長期處在一個長工時、低薪資、沒休假的血汗制度中。為了這些移工的人權，政府必須擬定家服法，來保障移工的人權。

根據內政部統計資料，民國111年逐步解封後回升，總移工人數為72.8萬人，創下歷史新高，其中產業移工為50.6萬人、社福移工為22.1萬人。不過，移工的人權問題繁雜，國內尚無保障移工的法規，導致許多移工面臨高度工作風險、低薪和高工時的壓力。


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