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台大、微軟合作「3D立體醫學影像」　偏鄉醫療零距離

台大、微軟合作「3D立體醫學影像」　偏鄉醫療零距離
台大、微軟合作「3D立體醫學影像」　偏鄉醫療零距離

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】臺大醫院與台灣微軟日前共同發表混合實境應用於創傷醫學的突破成果，計畫主持人智慧醫療中心副主任李建璋教授與微軟團隊運用 HoloLens 2以及 3D Slicer 等科技，歷時2年，成功發展出一套可以迅速重組3D電腦斷層影像、標註病灶、轉換成全息影像物件（Stereoscopic hologram），並可浮空投影到元宇宙的解決方案。

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3D立體醫學影像　有助於創傷教學、診斷

創傷病患的評估與診斷過去受限於2D平面影像，對於多重創傷病灶的判讀難免出現遺漏。透過3D立體影像能更快速、完善的評估所有的受傷部位以及嚴重程度，進行更完整的術前規劃。透過HoloLens 2、Microsoft Teams、以及3D Slicer，醫師可以在3D影像上標註骨折、內出血、氣血胸，並與實際的傷患創傷部位進行虛實對照，有助於創傷教學、臨床醫療診斷、以及遠距會診。

扮演臨床醫療評估關鍵　HoloLens 2活化3D影像應用

臺大醫院副院長賴逸儒表示，此次與微軟的合作，不僅讓臺大醫院完備的創傷電腦斷層影像資料庫，能夠利用先進的科技重組成虛擬3D物件投射到元宇宙，使用 HoloLens 2 混合實境裝置，讓醫師間可透過直觀的手勢操作，更全面的了解病患創傷的病灶同時進行跨時空會診，有效提升創傷診斷的效率與正確性，並增加臨床教學互動，有效克服過往 2D 影像教學的困難。臺大醫院將擴大這項研究成果到各個醫療領域，並分享創傷資料庫，加速實現智慧醫療願景。

遠距醫療、會診更具效率　弭平偏鄉資源缺口

HoloLens 2是一款混合實境頭戴式裝置，可以讓使用者看到3D影像和資訊，並透過手勢和語音進行互動。Microsoft Teams則讓使用者進行視訊會議、即時通訊和文件共享。這兩個平台的結合讓遠距會診更加生動和高效。

臺大醫院雲林分院院長馬惠明強調，遠距醫療及遠距會診能有效弭平偏鄉醫療資源短缺的問題，HoloLens 2 結合Microsoft Teams 則是遠距醫療及遠距會診直觀有效的新處方，透過這項技術，雲林分院可以即時與臺北本院或其他分院進行視訊會診，並同步看到3D影像與虛實對照，提升了會診的品質與效率。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58229

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