台大、微軟合作「3D立體醫學影像」　偏鄉醫療零距離

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3D立體醫學影像 有助於創傷教學、診斷創傷病患的評估與診斷過去受限於2D平面影像，對於多重創傷病灶的判讀難免出現遺漏。透過3D立體影像能更快速、完善的評估所有的受傷部位以及嚴重程度，進行更完整的術前規劃。透過HoloLens 2、Microsoft Teams、以及3D Slicer，醫師可以在3D影像上標註骨折、內出血、氣血胸，並與實際的傷患創傷部位進行虛實對照，有助於創傷教學、臨床醫療診斷、以及遠距會診。
扮演臨床醫療評估關鍵 HoloLens 2活化3D影像應用臺大醫院副院長賴逸儒表示，此次與微軟的合作，不僅讓臺大醫院完備的創傷電腦斷層影像資料庫，能夠利用先進的科技重組成虛擬3D物件投射到元宇宙，使用 HoloLens 2 混合實境裝置，讓醫師間可透過直觀的手勢操作，更全面的了解病患創傷的病灶同時進行跨時空會診，有效提升創傷診斷的效率與正確性，並增加臨床教學互動，有效克服過往 2D 影像教學的困難。臺大醫院將擴大這項研究成果到各個醫療領域，並分享創傷資料庫，加速實現智慧醫療願景。
遠距醫療、會診更具效率 弭平偏鄉資源缺口HoloLens 2是一款混合實境頭戴式裝置，可以讓使用者看到3D影像和資訊，並透過手勢和語音進行互動。Microsoft Teams則讓使用者進行視訊會議、即時通訊和文件共享。這兩個平台的結合讓遠距會診更加生動和高效。
臺大醫院雲林分院院長馬惠明強調，遠距醫療及遠距會診能有效弭平偏鄉醫療資源短缺的問題，HoloLens 2 結合Microsoft Teams 則是遠距醫療及遠距會診直觀有效的新處方，透過這項技術，雲林分院可以即時與臺北本院或其他分院進行視訊會診，並同步看到3D影像與虛實對照，提升了會診的品質與效率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58229
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