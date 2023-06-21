遭炎亞綸偷拍外流身心受創 網紅陳述5年傷痛：被惡意戲弄傷疤
藝人炎亞綸昨（20）日遭「抖音網紅」耀樂爆料，交往期間偷拍性愛影片，還違反他意願發生性行為，今（21）日耀樂出面開記者會說明，炎亞綸無預警到場向他道歉，隨後離開。耀樂以受害者角度呼籲大家，「所有被受傷害的人，都不是你的問題，這世界上有很多人有很多惡意，去做操弄、戲弄你的傷疤」。
記者薛羽彤/綜合報導
耀樂出面爆料，當年與炎亞綸交往期間，他只有16、17歲，不但遭到炎亞綸劈腿，還被他偷拍性愛影片，甚至趁自己在睡覺時執意發生性行為，炎亞綸也現身向他道歉，離開時向記者坦言拍影片都是經由雙方同意，否認偷拍行為，淚灑鏡頭前。耀樂以自身受害者的角度，呼籲大家，「所有被受傷害的人，都不是你的問題，這世界上有很多人有很多惡意，去做操弄、戲弄你的傷疤，這些傷疤是很多人心中一輩子的痛，沒辦法因為時間就重新站起來」。
耀樂當年性愛影片被流出後，受不了異樣眼光，加上心中壓力，選擇休學，生活也沉寂了一段時間，過了五年他決定勇敢說出來，「這件事情造成的傷害依然還在，我才選擇在我可以說的時候，把這件事說出來」，並感謝身邊家人朋友陪他度過這段時間，讓他重新步上軌道，同時給予受害者鼓勵，「相信你們同樣經歷的人，也可以再次找到人生新的目標」。
※【NOWnews 今日新聞
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