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柯文哲籲速通過兩岸監督條例　柯建銘批外行裝內行

▲民眾黨總統參選人柯文哲籲通過兩岸監督條例，遭民進黨立法院黨團總召批外行裝內行。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨總統參選人柯文哲籲通過兩岸監督條例，遭民進黨立法院黨團總召批外行裝內行。（圖／民眾黨提供）

中央社

（中央社記者林敬殷台北21日電）台灣民眾黨總統參選人柯文哲主張重啟服貿談判，並呼籲民進黨趕快通過兩岸監督條例。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說， 柯文哲要去了解歷史過程，不要「外行裝內行」。

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民進黨立法院黨團上午舉行新舊幹部交接記者會，民進黨團立院新會期黨團幹部，柯建銘繼續擔任黨團總召，新任的黨團幹事長及書記長分別由資深的黨籍立委劉世芳及莊瑞雄擔任。

柯文哲主張重啟服貿、貨貿談判，今天更進一步表示，兩岸監督條例在立法院躺了多久，呼籲民進黨趕快通過。

柯建銘表示，柯文哲應該了解歷史過程，不要「外行裝內行」，每天冒一句話，到底柯文哲原意在幹什麼，請說明清楚。柯文哲講話往往雙標，不應該拿人民對他的寬容，整天亂講話，這樣不足以為國家領導人。

柯建銘指出，柯文哲可能忘了民眾黨有5位立委在立法院，怎麼都沒有提案，這個時候拋出這個議題，不知道要代表什麼，是要談判服貿嗎，柯文哲應該講出到底要幹什麼。

柯建銘說，馬政府執政時，在2013年6月跟中國簽署服貿，完全沒有人知道內容，當時他跟包括時任行政院副院長的毛治國及國民黨協商時，確立「國會保留、立法保留」原則，協議中承諾開放64項產業，24條法案要修，服貿牽涉到修法，須經國會同意才能通過，後經擔任立法院長王金平在院會宣讀「不可自動生效，不可全案表決」的朝野協商結論。

柯建銘說，太陽花學運時確立「先立法，後審查」原則之後，民進黨團在2019年提出兩岸協議監督處理條例，後來行政院提出兩岸人民關係條例第5之3條修正草案，明定以後兩岸政治性談判、簽署協議等，比照修憲門檻，並須經國會「雙審查」，即簽署前國會授權、簽署後國會審查同意，另外要開聽證會，最後送交公投。

柯建銘表示，這個框架的修法在第9屆立院三讀通過，就沒有修兩岸協議監督處理條例的空間。

民進黨立委鄭運鵬說，馬政府執政時期，台灣對中國過度依賴，對台灣的經濟、就業、薪資等沒有好處，才有了後來的太陽花學運。

鄭運鵬表示，柯文哲要推這個就是為了選總統，中國已被全世界民主陣營質疑和圍堵，這時候要重啟服貿，除了對中國有好處，看不出對台灣有任何好處，柯文哲如果為了選總統要推的話，請講清楚動機和對台灣的好處。（編輯：郭無患）1120621

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