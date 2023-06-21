柯文哲籲速通過兩岸監督條例　柯建銘批外行裝內行

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柯文哲主張重啟服貿、貨貿談判，今天更進一步表示，兩岸監督條例在立法院躺了多久，呼籲民進黨趕快通過。
柯建銘表示，柯文哲應該了解歷史過程，不要「外行裝內行」，每天冒一句話，到底柯文哲原意在幹什麼，請說明清楚。柯文哲講話往往雙標，不應該拿人民對他的寬容，整天亂講話，這樣不足以為國家領導人。
柯建銘指出，柯文哲可能忘了民眾黨有5位立委在立法院，怎麼都沒有提案，這個時候拋出這個議題，不知道要代表什麼，是要談判服貿嗎，柯文哲應該講出到底要幹什麼。
柯建銘說，馬政府執政時，在2013年6月跟中國簽署服貿，完全沒有人知道內容，當時他跟包括時任行政院副院長的毛治國及國民黨協商時，確立「國會保留、立法保留」原則，協議中承諾開放64項產業，24條法案要修，服貿牽涉到修法，須經國會同意才能通過，後經擔任立法院長王金平在院會宣讀「不可自動生效，不可全案表決」的朝野協商結論。
柯建銘說，太陽花學運時確立「先立法，後審查」原則之後，民進黨團在2019年提出兩岸協議監督處理條例，後來行政院提出兩岸人民關係條例第5之3條修正草案，明定以後兩岸政治性談判、簽署協議等，比照修憲門檻，並須經國會「雙審查」，即簽署前國會授權、簽署後國會審查同意，另外要開聽證會，最後送交公投。
柯建銘表示，這個框架的修法在第9屆立院三讀通過，就沒有修兩岸協議監督處理條例的空間。
民進黨立委鄭運鵬說，馬政府執政時期，台灣對中國過度依賴，對台灣的經濟、就業、薪資等沒有好處，才有了後來的太陽花學運。
鄭運鵬表示，柯文哲要推這個就是為了選總統，中國已被全世界民主陣營質疑和圍堵，這時候要重啟服貿，除了對中國有好處，看不出對台灣有任何好處，柯文哲如果為了選總統要推的話，請講清楚動機和對台灣的好處。（編輯：郭無患）1120621