快訊／炎亞綸正面對決！親自現身抖音網紅記者會　二度鞠躬道歉

炎亞綸被爆偷拍未成年親密片！遭撤銷「十大傑出青年」資格

▲炎亞綸近來遭指控偷拍未成年親密影片，因此被撤銷「十大傑出青年」資格。（圖／翻攝炎亞綸IG）
▲炎亞綸近來遭指控偷拍未成年親密影片，因此被撤銷「十大傑出青年」資格。（圖／翻攝炎亞綸IG）

記者吳雨婕/綜合報導

抖音圈網紅耀樂昨（20）日在社群媒體上指控炎亞綸（本名吳庚霖）在他未成年時偷拍親密影片，該影片還外流，讓他飽受各方壓力，而今（21）日他召開記者會說明時，炎亞綸現身會場，向耀樂道歉，引起騷動。炎亞綸去年獲得「十大傑出青年」殊榮，今天稍早，國際青年商會中華民國總會在臉書發布聲明，提到撤銷炎亞綸的「十大傑出青年」資格。

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國際青年商會中華民國總會在臉書發出聲明，提到中華民國十大傑出青年選拔，經歷60年持續舉辦，秉持公平、公正原則，依據候選人投件時所提交的資料，以及採訪對談的內容，來進行初審、複審及決審三階段評審工作，為國舉才遴選出優秀的社會青年。

▲炎亞綸遭撤銷「十大傑出青年」資格。（圖／翻攝國際青年商會中華民國總會臉書）
▲炎亞綸遭撤銷「十大傑出青年」資格。（圖／翻攝國際青年商會中華民國總會臉書）
聲明中表示：「吳庚霖（炎亞綸）先生為第60屆中華民國十大傑出青年當選人，於昨（2023／6／20）日發生之風波事件，其行為明顯違反十大傑出青年應具備之高度品德標準，引發社會負面觀感，已不符合中華民國十大傑出青年之當選標準。國際青年商會中華民國總會作為選拔活動主辦方，以此文聲明，即刻撤銷吳庚霖先生第60屆中華民國十大傑出青年之當選資格。」

炎亞綸被網紅耀樂指控，在對方未成年時交往期間，違反其意願發生性行為並拍攝私密影片，影片還外流，如果指控屬實，炎亞綸涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》規範，拍攝、製造兒童或少年之性影像等，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。

針對此事，炎亞綸所屬的索尼的音樂回應：「我們和經紀公司都還在處理中，有後續一定會跟大家說。」

▲炎亞綸遭前男友爆料偷拍私密片，交往期間也劈腿多男。（圖／翻攝炎亞綸FB）
▲炎亞綸涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》。（圖／翻攝炎亞綸臉書）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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