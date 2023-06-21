炎亞綸被爆偷拍未成年親密片！遭撤銷「十大傑出青年」資格

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聲明中表示：「吳庚霖（炎亞綸）先生為第60屆中華民國十大傑出青年當選人，於昨（2023／6／20）日發生之風波事件，其行為明顯違反十大傑出青年應具備之高度品德標準，引發社會負面觀感，已不符合中華民國十大傑出青年之當選標準。國際青年商會中華民國總會作為選拔活動主辦方，以此文聲明，即刻撤銷吳庚霖先生第60屆中華民國十大傑出青年之當選資格。」
炎亞綸被網紅耀樂指控，在對方未成年時交往期間，違反其意願發生性行為並拍攝私密影片，影片還外流，如果指控屬實，炎亞綸涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》規範，拍攝、製造兒童或少年之性影像等，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。
針對此事，炎亞綸所屬的索尼的音樂回應：「我們和經紀公司都還在處理中，有後續一定會跟大家說。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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