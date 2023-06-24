吳怡霈曾是月光族！靠「5理財帳戶法」翻身變富婆　4年賺到頭期款

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據報導，吳怡霈過去曾經沉迷在名牌包的世界中，甚至一個月內入手3個超過4萬元的精品包，花錢的速度遠遠趕不上賺錢，等到她急需用錢時，才發現自己竟然需要靠童年存紅包的郵局帳戶，才能存到2萬元，這才突然驚覺理財的重要性。
吳怡霈靠「5個帳戶理財法」翻身
吳怡霈為了擺脫「月光族」的身分，選擇用「5個帳戶理財法」來翻身，她將收入平均分配在5個不同的帳戶，第一個為只進不出的薪資轉帳帳戶，吳怡霈每個月主持費都投入這個帳戶內，第二個為旅遊津貼帳戶，她每個月會丟入2萬元，當作未來的旅遊基金。
盡量不用信用卡消費！定期定額投資基金強迫儲蓄
第三個為生活開銷帳戶，吳怡霈將10多張信用卡剪到剩4張，她盡可能不要用信用卡消費，並每個月轉3萬進生活開銷帳戶，專門處理日常基本開銷及卡費自動扣款，第四個為投資帳戶，針對股票及基金，吳怡霈設定自動扣款來定期定額投資基金，強迫自己儲蓄。
全是因為理財！吳怡霈4年存到400萬房子頭期款
最後則是儲蓄帳戶，若將一個月所得匯進上述4個帳戶還有餘額，吳怡霈就會全數投進儲蓄帳戶。吳怡霈靠著「5個帳戶理財法」在4年後存到400萬房子頭期款，之後還購入價值超過2000萬的豪宅，徹底擺脫月光族人生。
對此，財經專家夏韻芬表示，吳怡霈開立五個帳戶進行理財規劃，是有效率且明確的管理，值得稱讚，但也有幾處可以改進，吳怡霈的生活開銷帳戶每個月僅匯入3萬元，對於現代人開銷來說可能會不夠用，且吳怡霈為了退休生活規劃，可以在投資定時定額基金時增加金額。
另外夏韻芬建議，吳怡霈的儲蓄帳戶基本上只要能夠維持一年的生活開銷就夠了，應該把扣除一年生活開銷的費用之後，把儲蓄的錢放入投資帳戶，這樣子理財的效率才會提高，買一些高品質的債券都比放儲蓄帳號好，最後，使用信用卡並非毒蛇猛獸，只要不超額消費不使用循環利息，使用信用卡消費也是一種記帳的好方式。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。