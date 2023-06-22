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葛斯齊指她吸毒代表！「漂亮寶貝」陳純甄否認　親回應：別亂掃射

▲「漂亮寶貝」陳純甄被葛斯齊冠上「吸毒代表」，在臉書上不滿反擊。（圖 ／陳純甄臉書）
▲「漂亮寶貝」陳純甄被葛斯齊冠上「吸毒代表」，在臉書上不滿反擊。（圖 ／陳純甄臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

黃子佼日前爆料有藝人們吸毒，而「最強狗仔」葛斯齊受訪時談到此事，坦言「關於吸毒這塊，陳純甄最具代表性」，引發陳純甄不滿，在臉書發文澄清，「我實在看不懂又關我什麼事，請不要趁這種時候亂掃射好嗎？」

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▲陳純甄反擊葛斯齊言論。（圖 ／陳純甄臉書）
▲陳純甄反擊葛斯齊言論。（圖 ／陳純甄臉書）
黃子佼日前毀滅式爆料，爆出有藝人當年曾被壹週刊拍到「露天搖頭派對」，其中成員包含撞球「漂亮寶貝」陳純甄等人。葛斯齊受訪時談到最近發生的事，直呼「關於吸毒這塊，陳純甄最具代表性」，已退出體壇和娛樂圈的陳純甄得知後，昨（21）日在臉書上不滿表示，「我實在看不懂又關我什麼事，並就有關的內容所造成對本人聲譽損壞和精神傷害，保留法律追究權利。」

▲葛斯齊衝北京告張蘭，無預警合體汪小菲直播。（圖／葛斯齊臉書）
▲葛斯齊直呼「關於吸毒這塊，陳純甄最具代表性」，引發陳純甄不滿。（圖／葛斯齊臉書）
陳純甄解釋，當時2001年派對7天後，她就要參加世界運動會，同時也必須尿檢，「並且在那屆世界運動會拿到銀牌！有常識的人都知道怎麼回事」。陳純甄表示，「我承認我並不完美，過去的事已經花費很多時間和努力才走出，不想再跟過去的人和事扯上關係了，請不要趁這種時候亂掃射好嗎？」坦言現在只想平靜地過生活，「但如果有人踐踏我的底線，並且對我作出不實的指控，我還是會以法律武器據理力爭的。」
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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※ 生命線專線：1995
 

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