大翻車！Uber Eats暫停炎亞綸代言　艋舺雞排切割NONO：和我無關

性病測不到可能是「偽陰性」！醫警：「玩太大」喉嚨直腸也中招、最好定期檢測

性病測不到可能是「偽陰性」！醫警：「玩太大」喉嚨直腸也中招、最好定期檢測
性病測不到可能是「偽陰性」！醫警：「玩太大」喉嚨直腸也中招、最好定期檢測

每日健康-每日都做得到的健康

最近不小心有危險性行為，之後都一直感覺怪怪的，難不成是得了性病！？泌醫警告，性病在潛伏期間可能因沒有明顯症狀而不被發現，又或是在空窗期時還檢測不到，因此提醒有疑慮的大家最好要定期檢查！

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下是泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》給大家詳細說明性病的潛伏期與空窗期：

陳鈺昕醫師 授權提供
陳鈺昕醫師 授權提供
性病潛伏期：感染性病病毒後到病發的時間，可能會因為沒有明顯的病徵，無法及時得知已罹患性病。

性病空窗期：感染性病病毒後到可以透過性病篩查發現的時間，意思是即使一段時間內檢測性病結果為陰性，仍然要定期檢測，避免有「偽陰性」的情況。

所以如果曾經有危險性行為，有疑慮的人還是建議要就診檢查！

那有些人可能會問，最近沒有啪啪啪，但怎麼還是感覺怪怪的？難道上公廁也會感染性病？對此陳鈺昕表示，門外的世界很危險的，他在文中提到常見性傳染病有3種傳播媒介，包括有細菌（如淋病、梅毒、披衣菌）、病毒（如皰疹、菜花、愛滋）、以及寄生蟲（如陰蝨、疥蟲）。這些疾病的傳染途徑多是經由性行為或皮膚直接接觸，因此上公廁被傳染到這些病的機率是「有可能，但機率不高」。

最後陳鈺昕也跟大家補充，性病不一定只針對性器官的疾病，在社會風氣逐漸開放的當下，有時候都會「玩很大」，導致淋病性咽喉炎和直腸炎的發生率也攀升，所以還是要提醒大家，進行安全性行為，保護你我他/她，並且做好安全措施與定期安排檢查。

更重要的是，出現性病症狀不要羞於啟齒而延誤了治療時間，正面預防、直面出擊，才是維持健康的不二法門！

本文經 陳鈺昕醫師 臉書粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》授權報導

延伸閱讀
咖哩能提高免疫力！修復細胞黏膜食材曝光，對病毒防疫功不可沒
專訪／蔡亘晏斜槓水晶事業6年想分享力量　當照顧者用「靈氣治療」幫助病患紓壓

收縮壓VS.舒張壓健康影響大不同！　醫師3建議籲端午節別放「粽」血壓

癌症死亡時鐘快轉3秒　72萬人因COVID-19中斷篩檢！2癌影響最大死亡數↑

端午節吃粽子難消化？專家教配「2飲品」：降低腸胃負擔

Me Too風波／何則文、炎亞綸遭控！精神科醫師解析：同志親密暴力受害者難發聲

我是廣告 請繼續往下閱讀