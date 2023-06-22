性病測不到可能是「偽陰性」！醫警：「玩太大」喉嚨直腸也中招、最好定期檢測

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性病潛伏期：感染性病病毒後到病發的時間，可能會因為沒有明顯的病徵，無法及時得知已罹患性病。
性病空窗期：感染性病病毒後到可以透過性病篩查發現的時間，意思是即使一段時間內檢測性病結果為陰性，仍然要定期檢測，避免有「偽陰性」的情況。
所以如果曾經有危險性行為，有疑慮的人還是建議要就診檢查！
那有些人可能會問，最近沒有啪啪啪，但怎麼還是感覺怪怪的？難道上公廁也會感染性病？對此陳鈺昕表示，門外的世界很危險的，他在文中提到常見性傳染病有3種傳播媒介，包括有細菌（如淋病、梅毒、披衣菌）、病毒（如皰疹、菜花、愛滋）、以及寄生蟲（如陰蝨、疥蟲）。這些疾病的傳染途徑多是經由性行為或皮膚直接接觸，因此上公廁被傳染到這些病的機率是「有可能，但機率不高」。
最後陳鈺昕也跟大家補充，性病不一定只針對性器官的疾病，在社會風氣逐漸開放的當下，有時候都會「玩很大」，導致淋病性咽喉炎和直腸炎的發生率也攀升，所以還是要提醒大家，進行安全性行為，保護你我他/她，並且做好安全措施與定期安排檢查。
更重要的是，出現性病症狀不要羞於啟齒而延誤了治療時間，正面預防、直面出擊，才是維持健康的不二法門！
本文經 陳鈺昕醫師 臉書粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》授權報導
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