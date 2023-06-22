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豐原醫院腸胃科主治醫師王柏政表示，由於粽子多數以糯米製成且配料油膩，建議有消化道潰瘍、逆流性食道炎或膽結石的患者，儘量在白天食用，晚餐之後的時間，盡量不吃粽子。同時，也應選擇水煮、清淡、少油的粽子為宜。
由於糯米的蛋白大、黏性高，並不適合人體，在進入腸道後易因消化不完全而引發腸漏症或過敏。有些人本身腸胃機能障礙，腸胃神經敏感或蠕動不協調，特別容易消化不良或引發急性腸胃炎。
另外，粽子的高脂肪、高鹽份，會使得消化變慢，刺激更多胃酸分泌，不利逆流性食道炎或消化性潰瘍患者，也容易加速膽囊收縮，容易導致膽結石患者膽囊發炎。另外對糖尿病、高血壓、高血脂患者而言也是雪上加霜，建議端午節吃粽子，應景吃點就好，宜有所節制。
豐原醫院營養科營養師張淑涵也呼籲這類患者，食用粽子時可遵守以下原則，以降低腸胃道消化的壓力：
- 一餐最多吃一顆粽子就好。
- 減少使用沾醬，並於同一餐搭配蔬菜水果一起食用。
- 混入一些主食，像是南瓜、地瓜、栗子等原型食物的粽子。
- 選購以五穀米、黑米、薏仁等全穀雜糧類取代的粽子，透過其高纖維幫助消化。
諮詢專家：豐原醫院腸胃科主治醫師王柏政 、豐原醫院營養科營養師張淑涵
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 粽子吃多當心消化不良！醫師提醒這三種人 白天吃粽腸胃少負擔