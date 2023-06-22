台灣之光+1！世界披薩大賽結果出爐 台灣隊勇奪亞軍
從義大利傳回捷報，CAPUTO盃世界披薩大賽經過了3天的激烈競賽，來自全球15個國家、約600名的參賽選手，台灣選手由林宜臻、楊榮心、王思慈組隊參加團體賽，勇奪「CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」的亞軍。是繼上一屆2019年台灣隊獲得冠軍之後，又再一次佳績。
記者葉盛耀/綜合報導
由義大利官方認證的「CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」（世界披薩職人錦標賽），是一年一度於義大利當地舉辦的披薩比賽，因疫情關係，上一屆為2019年。目的在遴選出當年度最好的披薩師，比賽共分為STG、時令披薩等個人組，還有各國派遣選手參加的國際組團體賽。
而所謂的義大利傳統拿坡里披薩（pizza napoletana），官方認證相當嚴格，像是麵糰重量需180~250克且不加任何油脂，僅烤前可淋橄欖油。而披薩只可以木柴來窯烤，窯爐的溫度要在400~480度。披薩烤炙時間僅60~90秒。另外，原料、造型，也都有詳細規定。
台灣方於4月份先舉辦台灣區代表賽，遴選出選手並由河洛企業帶領至義大利參賽，此次三位選手包含林宜臻（任職單位：Gino Pizza）、楊榮心（任職單位：Banco）、王思慈（任職單位：薩朵披薩餐酒館），於團體賽中勇奪「CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」的亞軍。
另外，即將邁入50歲的楊榮興也在炸披薩項目中，同樣獲得第二名，成為雙料亞軍。而台灣更是本屆中，僅次於義大利得到獎盃最多的國家。