「微表情」是無意識的，連本人都難以控制

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微表情是被抑制住的情緒，無意識並且在一瞬間於臉部顯露出，接著馬上就消逝的現象，並非刻意在臉部佯裝出來，在此可以從兩種情形來思考：
1.無意識地壓抑住情緒臉上出現微表情的人，沒有察覺到自己的情緒已影響到顯現的表情，不只臉部顯露出來的微表情，連自己心中所壓抑的情緒也沒有察覺。在一九六○年代，微表情被初步討論時，針對其緣由進行了一連串的研究，名叫哈格德（E. A. Haggard）和艾薩克（K. S. Isaacs）的兩位美國心理學家，將患者進行治療時的狀況錄影保存，並分段記錄其表情和身體語言的特徵，在研究時發現了一段患者在數秒間所流露出來的苦惱表情。當時患者說，並沒有發現自己臉上露出苦惱的樣子，也未感覺到苦惱的情緒。
2.刻意地壓抑情緒與無意識表露出來的微表情相反的另一種情況，是有意識地將情緒壓抑所產生結果。一般情況是，當事人臉上閃露著微表情的同時，心中也明白自己正壓抑著情緒，但表情肌就是不由自主牽動出微表情。對於每天都必須以假面具示人的人來說，相較於無意識壓抑情緒，應該會覺得「刻意」控制情緒的情況更貼近自己吧！
美國心理學家艾克曼和弗萊森（W. V. Friesen）曾對隱瞞有自殺傾向的患者，做表情分析的研究。那時有一位具自殺企圖的患者被強制安排住院；住院一段時間之後，患者主動告知醫生他已經完全復原並想要出院。
但是主治醫師在和那位患者的言談中，察覺到些許不同於平常的異狀，卻又無法明確指出原因何在（說不上來的違和感），於是退回他的出院申請。而當時這段談話被錄影下來，事後艾克曼和弗萊森兩位醫生將患者的表情分析後，發現令人訝異的事實。若以平常的速度來放映這段談話，可以看到患者臉上始終保持微笑，開心地說著出院後想要做的事情。他們將這段錄影重複看了幾次，兩人仍沒有從患者表情上發現異狀，於是決定將影像分段以慢速播放來觀察。此時，他們終於看到在笑容的些微空檔中，患者有一瞬間顯露出了苦惱的表情，但又很快恢復笑容，速度快到難以察覺！而沒有得到出院許可的患者，在之後的訪談中誠實告知：「如果當時允許出院的話，我是打算要去自殺的！」
像這樣難以用自我意志控制表情肌的變化，是因為沒有自覺的情緒或是被壓抑的情緒所造成的微表情，「表情肌有時無法用自我意志去控制。」這個說法你贊同嗎？如果能「用自己的意志控制表情肌，會是什麼樣的狀況呢？」
查爾斯．達爾文的著作《人與動物的感情表達》中提到所謂的「抑制假說」，指的是情緒產生時，表情肌無法依自我意志控制，就算刻意抑制仍徒勞無功，情緒一樣會自然地反射出來。反之，人即使在沒有情緒的時候，也可以刻意做出表情，演出情緒反應；而想要抑制情緒時，也能夠克制表情而不顯露出內在情緒。但是實際上，當自己也沒有察覺到的情緒發生時，加上表情肌並不能完全依自我意志控制，一旦強烈的情緒產生時，很難完全將微表情藏而不露。
本文摘選自《微表情情緒心理學》，方言出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58219
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