連假7大手搖飲優惠包！星巴克「買1送1」　愛文芒果冰沙第2杯半價

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星巴克即日起至6月30日的每週三至五，活動期間內全日於foodomo外送平台推出「指定飲品好友分享」活動，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「美式、那堤、巧克力可可碎片星冰樂」，其中一杯由星巴克招待，相當於這3款飲品特大杯「買一送一」優惠，最高現省160元。
幫大家試算，特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「巧克力可可碎片星冰樂」兩杯優惠價160元（原價320元）。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」或「客製化」服務。
📌星巴克：foodpanda外送「第二杯半價」
星巴克即日起至7月4日，全日於外送平台foodpanda，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的特選美式或燕麥奶那堤，可享「第二杯半價」優惠。幫大家整理，兩杯特大杯「特選美式」優惠價202元（原價270元）、兩杯特大杯「燕麥奶那堤」優惠價255元（原價340元）。
提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」以及「客製化」服務；APP系統操作問題、外送訂單及外送平台操作問題，請洽外送平台客服處理；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
📌TEA TOP：身分證姓名同音「桂、花、凍」買1送1
TEA TOP第一味歡慶品牌18週年，迎接6月端午連假，全台門市即日起至6月25日，姓名同「桂」、「花」、「凍」任1字，或名字同音「ㄍㄨㄟˋ」、「ㄏㄨㄚ」、「ㄉㄨㄥˋ」，或身份證／居留證有「1、8」兩個號碼，即可獲得桂花凍108、桂花凍蜜檸「買一送一」優惠。提醒大家，每人限購三組，到店自取即可享有。
📌康青龍：買一送一！買鮮奶茉綠小青龍送沁心金萱
康青龍獨家推出以碧玉茉莉綠茶為基底的Q彈配料「青龍圓」。端午節即日起至6月25日，祭出APP會員「買鮮奶茉綠小青龍、送沁心金萱」買一送一優惠。
📌功夫茶：莎莎優格系列「現折20元」
功夫茶即日起到6月30日，功夫茶「莎莎優格系列」飲品，購買榴槤莎莎優格、芒果莎莎優格，立即折抵20元。
📌CoCo：foodpanda「楊枝甘露買一送一」
CoCo都可與foodpanda外送平台合作，即日起至6月26日，包括「楊枝甘露 輕盈版」中杯、「檸檬奇遇桔」，都能享有「買一送一」優惠。
📌Mister Donut：甜甜圈10入299元 愛文芒果冰沙第二杯半價
Mister Donut端午連假除了有「甜甜圈10入299元」優惠。同時開跑夏季限定雙果飲品「第二杯5折」，即日起至售完為止，指定飲品還新增愛文芒果冰沙搭配真實芒果丁的「蜂蜜愛文芒果冰沙」、不添加一滴水的「哞~愛文芒果牛奶」兩款，可享「第二杯半價」優惠。
📌路易莎：英國茶季9折優惠 伯爵新品上市
路易莎咖啡英國茶季選以皇室御用「Tea fit for a King」美譽的泰勒茶，董事長黃銘賢分享英國皇家經典泰勒伯爵系列，「紅茶在烘焙過程中混合使用義大利西西里生長的天然佛手柑，兼具清新的柑橘香及花香」。