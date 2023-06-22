今天是「夏至」！中醫師教你簡易養生 4 要點，養好健康體質
國曆 6 月 21 日是夏至，是 1 年中正午太陽高度最高的 1 天。夏至的意思，是夏天到了一個極致，白天時間即將從這天開始逐漸變短，準備近日秋天，而非夏天來臨之意。
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崇學馬光中醫診所中醫師鄭秉濠表示，根據《易經》中所提及：「午月之中氣夏至，對應之卦為姤卦，夏至過後，陽氣盛極而轉衰、陰氣初生，即初爻由陽爻轉變為陰爻」。
夏至養生 4 要點，養成健康身體
所以俗話說，「夏至一陰生」，說明夏至這一天儘管天氣炎熱，可陰氣已開始生長。須特別留意養生保健，稍不留神，病戾之氣找上門。因此，鄭秉濠提醒用 4 個方法就能輕鬆養生。
鄭秉濠表示，夏天是瓜果類盛產季節，如西瓜、香瓜等，而瓜類屬於相對比較寒涼之水果，不宜過食，適量為主。建議每週可吃 2〜3 次，每次約 2〜3 片即可。
- 天氣熱宜吃寒涼水果消暑
古有云：「冬至湯圓，夏至麵」。鄭秉濠說明，因這個時候的小麥是剛收成新鮮的，且帶有降火開胃之功效，所以可多吃麵。此外，因夏季悶熱，飲食上宜清淡，減少油炸辛辣之食物攝取。
- 飲食宜清淡少辛辣油炸
鄭秉濠指出，夏季炎熱、心火為旺。但夏至過後，天氣會慢慢的步入秋季，秋屬燥，建議在養生茶飲方面可以喝所謂的「益胃茶」，來清心益胃，避免腸胃的負擔。
- 多喝「益胃茶」清心益胃
益胃茶
材料：北沙參 1.5 克、玉竹 0.8 克、麥門冬 1.5 克、生地 1 克、玄參 1 克、百合 1.2 克。
沖泡：建議採用約 800 毫升水量沖泡
- 善用穴位按摩養身
中醫陰陽學說之概念，神門為手少陰心經之穴位、陰陵泉為足太陰 脾經之穴位，兩穴選擇以左邊為主。而足三里為足陽明胃經，選擇以右邊為主。
- 神門穴：可安神寧心，清火涼營，清心熱，調氣逆。
- 足三里：調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕，降逆利氣，扶正培元。
- 陰陵泉：可運中焦，化濕滯。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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