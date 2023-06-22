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利他能俗稱「聰明藥」，實際上沒辦法讓人變聰明
利他能（成分為 Methylphenidate）屬於中樞神經興奮劑，現在是常用於治療注意力不足過動症（ADHD）兒童的藥物，目的在於提升他們的專注力。因此利他能過去也被視為是聰明藥，曾經有群美國高中生透過服用利他能等藥物，來達到專注、幫助記憶和讀書的效果。
食藥署曾闢謠，利他能適應症為增加 ADHD 病童的注意力、減少過動及衝動等核心症狀。它可抑制神經系統中的多巴胺再吸收，達到呼吸與中樞神經的興奮作用，進而使精神高度集中，同時處在警戒、冷靜的狀態，藉此治療兒童的注意力不足過動症及發作性嗜睡症。
台北市立聯合醫院昆明院區一般精神科主治醫師陳裕雄說明，利他能可以改善腦部的執行功能、學習專注力及學業成就、增強自我控制能力、降低衝動性、意外傷害的風險。但藥物只能修正疾病帶來的缺陷，讓個案表現出原有的能力，並無法提高 IQ，不是「聰明藥」。對沒有 ADHD 的人來說，利他能頂多只能稍微縮短反應時間，並不能促進考試需要複雜記憶、執行功能等效果，對考試成績也沒有顯著的影響。
利他能要小心副作用，常見主要影響食欲或睡眠
食藥署指出，在未經醫囑同意而自行服用利他能等藥物，恐面臨頭痛、失眠、焦慮、噁心暈眩、體重減輕、視力模糊等副作用，過量服用也可能導致幻覺、心悸、心律不整等，甚至對此類藥物造成生理依賴。這也是臨床上病童需跟醫師不斷討論副作用以調整劑量的因素。
台大醫院精神醫學部主治醫師張鎔麒曾提到，中樞興奮型藥物的特點在於，當天服用馬上會有效果，因此在藥效下，可能會影響到小朋友中午的食慾及午休。不過因為藥物都是白天服用，藥物作用時間不會太長，晚上吃飯或睡覺通常不會有太大的影響。
台北市立聯合醫院松德院區兒童與青少年精神科主治醫師李宛臻則強調，沒有 ADHD 的孩子並不需要額外使用利他能來提升專注力，因爲藥物本身存在一些副作用，可能影響到孩子的食慾與睡眠等。另外若未按照醫師處方，服用大量利他能，的確可能產生一些較危險的副作用，但只要遵從醫囑服藥就能避免，家長不需太過焦慮。
孩子怎麼增加專注力？ 3 方法訓練能更加專心
面對不是 ADHD，卻偶爾有無法專心狀況的小朋友，家長可透過其他作法來幫助孩子專心。李宛臻認為，環境的調整、時間的練習和科目分配是重點。最後也可以跟孩子約定，盡快把功課做完，才能享有自由的時間可運用，做自己想做的休閒活動。
- 環境調整：讓孩子的桌面儘量不要有功課以外的東西。
- 專注訓練：可以用計時器，比如讓孩子嘗試專心半小時後，起來休息 5 至 10 分鐘。
- 科目分配：喜歡跟討厭的科目交錯安排，避免同一個科目複習久了容易乏味。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
諮詢專家：台北市立聯合醫院松德院區兒童與青少年精神科主治醫師李宛臻
參考資料：食藥署、衛福部、台北市立聯合醫院
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 宜蘭補習班餵 2 童吃利他能！利他能不是聰明藥，常見副作用影響食慾、睡眠