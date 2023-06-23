賴清德提補助私大學費挨批大撒幣 林楚茵反批柯文哲冷血又傲慢
民進黨總統參選人賴清德提出每年補貼私立大學 2.5萬元政策，卻遭在野黨批評為選前「大撒幣」，民進黨發言人林楚茵今（23）日痛批民眾黨主席柯文哲「冷血、傲慢」、「一輩子不愁學費」，難怪無法體恤百姓的感受，她強調「人可以自以為菁英，但不可以冷血。」
記者呂炯昌／台北報導
林楚茵表示，賴清德這次提出縮減公私立大專學雜費差距，為的就是翻轉與處理「逆向補貼」的困境。她指出根據調查，公立大專學生家戶一般所得較高，比起私立大專也獲得較多的政府資源，結果變成許多經濟較好的學生進公立大學，付出較少學費，享有較多政府資源，這是一種高教資源分配的不平等，也是國民黨長期執政下的結構問題。
林楚茵指出，賴清德提出學雜費補貼，就是要拉近兩者差距，然而一輩子不愁學費，還有餘裕重考的柯文哲，一句「大撒幣」就抹煞民進黨的背後苦心，用政治口水淹沒了辛苦青年，根本不能體會力爭上游的辛苦，也難怪高教政策說得出「系所畢業生沒高薪價值，就應縮編！」這種冷血、狹隘，又傲慢的話語。她更強調「人可以自以為菁英，但不可以冷血。」
民眾黨黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，補助或許立意良善，但作為執政黨不能凡事只會「大撒幣」。我國公部門高教教育經費占國內生產總值（GDP）比率僅0.7％，遠遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均值1.2％，而私立大學因經費不足，不得不嘗試調漲學生學雜費、學分費、宿舍費等以填補財務缺口。教育部應強化私校的教研品質與校務治理監督後，增加公部門高教教育經費，並具體籌措高教發展長遠財源，才能解決問題。