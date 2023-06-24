出門要帶傘！午後大雷雨還要「轟炸5天」 下週留意熱帶擾動
隨著熱對流開始發展旺盛，端午連假最後2天持續會有「午後雷雨」的情況發生，民眾要特別留意中央氣象局發布的「大雨特報」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今日至下週三（6月24日至6月28日），台灣附近轉為東南風，花蓮、台東及恆春半島也會有局部短暫陣雨，下週南方海域則要留意「熱帶擾動」的發展。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，「梅雨滯留鋒」逐漸北移，今日至下週三台灣附近轉為東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率，且有較大雨勢，不過各地大多仍高溫炎熱，需注意防曬、防中暑。
今日各地區平地氣溫上，北部攝氏23至35度，中部攝氏23至36度，南部攝氏23至37度，東部攝氏22至36度，氣象局持續發布「高溫資訊」，雲林縣、花蓮縣為「橙色燈號」，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台南市、高雄市、屏東縣則為「黃色燈號」，要小心攝氏36度的高溫。
吳德榮提及，最新歐、美模式模擬顯示，下週四和下週五（6月29日至6月30日），各地天氣與菲律賓東方海面的熱帶擾動發展及路徑有關，美國和歐洲兩模式皆模擬，熱帶擾動的發展有限，但強度及路徑仍有差異，對天氣的影響程度不同，需持續觀察。
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