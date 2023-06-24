台北富邦勇士拿下PLG三連霸！蔣萬安喊話：向四連霸邁進

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蔣萬安致詞時表示，他相當熱愛籃球運動，所以完全理解在職業聯盟贏得總冠軍有多不容易，更遑論三座總冠軍，因此，他非常感謝每一位球員把冠軍獎盃留在台北，也感謝每一位球迷的支持，蔣萬安也驕傲地說有台北富邦勇士真好！
蔣萬安提到，從P. LEAGUE+成立開始他就有在關注，且一直都是富邦勇士的球迷，也承諾永遠都會是富邦勇士最忠實的支持者。每次在比賽中都可以看到「野獸」林志傑總是在關鍵時刻挺身而出、扛起責任，因此他總視林志傑為偶像。蔣萬安提到，在總冠軍戰的第四節林志傑流下男兒淚，他為了三連霸的目標，全力拼鬥的精神十分令人感動；另外，蔣萬安也表示蔡文誠也在關鍵時刻扮演得分角色，帶動全隊士氣，發揮他「本土洋將」的價值；他也十分佩服洋將Chris Johnson能裡能外、能切能投的籃球技巧。
蔣萬安也對許晉哲總教練所帶領的教練團致上深深的感謝，在比賽中冷靜應對、運籌帷幄，他看到許晉哲在最後一刻也不禁落淚，因為這個球季非常艱困。蔣萬安說，很多人說富邦勇士「季前養生，季後殺生」，最後的成果都是每一位球員為了整體球隊犧牲獲得個人獎項的機會，讓許總教練可以適度地調度每一位球員的上場時間，就是為了贏得共同的目標總冠軍，拿下三連霸，而今天台北富邦勇士做到了。
蔣萬安同時也感謝領隊蔡承儒對球隊的盡心盡力，接著，他不僅是以台北市長的身分，更是以球迷的角色給予鼓勵，因為有一群忠實的球迷持續給球員最大的支持，他相信在三連霸締造勇士王朝後，一定可以繼續朝向四連霸邁進。