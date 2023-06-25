巨無霸芒果冰回歸！南台灣兩大必吃芒果冰 爆量芒果佐玉荷包超搭
夏天是芒果產季，芒果做成冰，更是香甜消暑。高雄日系文青冰店「良品冰室」以諧音為產品幽默命名，推出「芒個布停」、「芒個莓玩」等浮誇系冰品，以大量芒果層層堆疊，相當吸睛。浮誇系冰品還有位在台南的「清水堂」，「巨無霸芒果布丁冰」與「玉荷包芒芒」兩款都同樣是在剉冰上，放了滿滿的芒果與珍珠，每年逢夏一推出，即引起人潮。
記者葉盛耀/綜合報導
位於鳳山區的「良品冰室」開設在熱鬧的中山路夜市口，店裝清新簡約，被美食部落客評為文青冰品店。負責人Nicole表示，她和先生從學生時代就喜歡吃冰，也曾在知名品牌冰淇淋店工作，但吃來吃去還是最喜歡古早味冰品，於是決定將傳統台式冰品精緻化，最近也獲高雄市政府青年局的青創補助。
店家表示，他們堅持親手炒糖，每項配料自己選購熬煮，不添加任何香精與人工添加物，迎夏推出芒果系列產品，大量的芒果冰上再放上一大顆手工布丁，將這碗冰命名為「芒個布停」，製作過程是一層剉冰一層糖漿，使甜味均勻分布，再將切塊芒果層層疊疊，澎湃上桌總引來一陣驚呼，Nicole提到，還有學生戲稱「這碗冰毫無破綻，根本不知從何下手。」
至於台南的清水堂，冬天會推出草莓系列冰品、夏天則有芒果冰，每每推出就引起排隊人潮，尤其因為疫情影響，芒果系列停售兩年，最近才又回歸。「巨無霸芒果布丁冰」有著爆量的切塊芒果，裡頭還加煉乳與芒果醬，並再加上珍珠粉圓點綴；而「玉荷包芒芒」則另外加上當季的玉荷包荔枝，獨特清香與酸甜的芒果吃起來也非常合拍。但是須提醒的是，清水堂日前已公布，營業時間縮短為每週僅有兩天，大多是週六、週日，或遇連假時會考量增加。