林柏宏飛巴黎時裝秀！合體宋仲基、王嘉爾 好萊塢巨星也在內
國際精品品牌，日前於法國巴黎盛大舉行「2024春夏男裝秀」，後疫情時代的盛會聚集各國藝人，台灣男星林柏宏受邀出席，合體宋仲基、王嘉爾、傑瑞德雷托（Jared Leto）、林俊傑、BamBam，暢遊歐洲之餘也成功追星。同樣出席盛會的巨星還有Jay-Z、碧昂絲、千黛亞（Zendaya）、J Balvin等人。
記者黃雅琪/綜合報導
林柏宏受邀出席，國際精品品牌於法國巴黎舉行的「2024春夏男裝秀」，近日在Instagram接連曬出多張「集郵照」，並興奮寫下：「認真在party進食的男子，新的視界、新的朋友。」多張合照當中，包括主演《自殺突擊隊》、《魔比斯》的好萊塢巨星傑瑞德雷托、「行走的CD」林俊傑以及泰籍男星BamBam。
林柏宏的「集郵照」當中，還有剛升格為「奶爸」的韓星宋仲基，他受訪時表示：「巴黎的藍天，和我穿的衣服顏色一樣，我很喜歡！我會享受這場時裝秀，請大家一起享受。」香港歌手王嘉爾情緒有些激動的說：「哦！真是太神奇了，能成為家族的一部分！我來這裡是為了見證傳奇「菲董」（品牌新任創意總監Pharrell Williams）的第一個系列作品，我已經等不及了。」