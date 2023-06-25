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林襄李多慧跳到當機！「韓式應援」太難了　2女神尬笑畫面全被拍

▲李多慧（左）和林襄因為「韓式應援」實在太難，結果一度在球場上當機，只能尷尬笑場，畫面也全都被球迷們拍下來。（圖／A~來看球 YouTube）
▲李多慧（左）和林襄因為「韓式應援」實在太難，結果一度在球場上當機，只能尷尬笑場，畫面也全都被球迷們拍下來。（圖／A~來看球 YouTube）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧（이다혜）自從來台加盟樂天女孩後，一舉一動備受關注。近期樂天桃猿舉辦「辣年糕趴」，並請到韓國樂天巨人啦啦隊「羅德女孩」共襄盛舉，現場也帶來道地的「韓式應援」，沒想到李多慧竟跳到一度當機，就連林襄都不知所措，兩大女神罕見尬笑的畫面，也掀起大家討論。

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韓國職棒樂天巨人啦啦隊「羅德女孩」，這次受邀來台參加樂天桃猿所舉辦的「辣年糕趴」，5位韓國女孩包含團長趙智薰、隊長李丹妃、趙娟週、朴淡備和李晧禎，也在現場帶來道地的「韓式應援」，不過對於樂天女孩來說，動作似乎比較複雜。

▲中職啦啦隊人氣排行公開，樂天女孩林襄、李多慧紅不讓。（圖／林柏年攝）
▲林襄（左）與李多慧（右）兩大女神罕見尷尬甜笑，形成有趣的畫面。（圖／記者林柏年攝影）
有趣的是，就連李多慧都一度當機，回頭看了好幾次「羅德女孩」的動作，才努力抓到節奏勉強跟上。至於另一位流量女神林襄，也是左瞧右瞄，表情明顯感到慌張與尷尬，但還是保持她的招牌笑容。

2大女神尷尬又可愛的畫面，被球迷們PO到YouTube上後，立刻掀起大家討論，「太可愛了！ 連滿頭問號都是那麼可愛，害我跟著一直笑」、「兩人都當機，超可愛」、「快樂小襄不停傻笑！好可愛」、「小隻林襄最可愛了，錯亂也一樣專業掛著笑容」、「遇到這種情況跟著跳就對了！」



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