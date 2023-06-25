神木隆之介不拿公關票！低調追星《我推的孩子》神團演唱會被發現
日本團體YOASOBI由作曲家Ayase、歌手ikura組成，今年因演唱人氣動漫《我推的孩子》的主題曲〈IDOL〉聲名大噪，獲封「神團」美譽。YOASOBI昨（24）日在橫濱舉辦《電光石火》演唱會，ikura場上詢問台下「誰是第一次看他們的演唱會」，並隨機點名一位男性，該男身分竟是知名演員神木隆之介；神木隆之介還被發現不是拿公關票，是自己買票進場欣賞演出，消息令網友好感度大增。
記者陳雅蘭/綜合報導
ikura詢問台下「今天誰是第一次來YOASOBI的演唱會？」ikura問完並點名一位男子，他詢問對方名字後，該男表示：「我叫隆之介。」並隨即脫下口罩，攝影機鏡頭轉向該位歌迷，大螢幕竟出現知名演員神木隆之介，嚇壞ikura頻說：「蛤？蛤！」神木隆之介旁邊的女觀眾也愣住瞪大雙眼，狂問：「蛤？隆之介？神木隆之介？」引起一陣暴動。
神木隆之介也被發現穿著演唱會的周邊上衣、掛著演唱會毛巾，他手上還舉著螢光棒，ikura就問神木隆之介喜歡哪首歌，神木隆之介回答「全部」，證實是YOASOBI的忠實歌迷。
網友也發現神木隆之介坐的區域並非藝人公關席，而是一般觀眾區，紛紛力讚神木隆之介不拿公關票看演唱會，「對他好感度大增」。