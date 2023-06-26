榴蓮甜粽超吸睛！動手製水果粽、體驗泰國「芭掌」節文化
一年一度的端午節來到，有別於以往的台灣南、北部粽子評比大賽，移民署新竹縣服務站邀請新住民們體驗泰國「芭掌」節美食及文化，品嚐道地泰式粽子，讓新住民跟家人們感受到在台灣也可以過一個充滿異國風情的端午節，當天出席人士紛紛讚賞：「泰」讚、「泰」不一樣了！
國際中心賴正琳／綜合報導
內政部移民署新竹縣服務站在端午佳節舉辦家庭教育暨多元文化活動，集結了近30組新住民家庭歡慶過節，由來自泰國的多元文化新住民講師何永媚介紹當地端午節習俗文化及粽子的特色。何老師說，泰國早期新移民多來自中國潮州地區，將端午節文化一併帶來且流傳至今，粽子的口味與在地的飲食習慣融合後，發展出獨特的泰國粽。泰國當地居民稱端午為「守夏日」或「芭掌節」，「芭掌」雖然取自於潮州話的「肉粽」，但泰國的肉粽改良以臘腸取代三層肉；而甜味的鹼粽（泰國稱為吉掌），則加入當地水果的風味，最有特色的就是榴槤吉掌。此外，各式的甜粽切開後，還要撒上一層泰式椰絲，才是最道地品嚐泰國粽的方式。
當天來參與的新住民有來自越南、中國、馬來西亞及柬埔寨等國家，熱烈地跟彼此分享自己母國的端午習俗還有粽子的口味，來自印尼的翠霞說，泰國鹹味的粽子吃起來和印尼粽口味差不多，但灑上椰絲的甜粽是第一次嚐試，好吃又不甜膩。新住民新蘭（化名）也驚喜地說，她平常慶祝端午節選擇的都只有「吃肉粽」這個選項，今天認識到這麼多國家的習俗，還可以品嚐各式各樣口味的粽子，這個端午真的「泰」棒了！
新竹縣服務站專員蕭綉如表示，今年端午節佳節很難得與新住民朋友們一起「守夏」，這段期間大家都喜歡買粽子感受過節氣氛，但在此還是要特別提醒，為防範非洲豬瘟，豬肉以及肉製品都不得攜帶或郵寄至國內，肉粽內大多都包有「豬肉」，遭查獲將處罰新台幣20萬至100萬罰鍰，請切勿不慎觸法。建議大家多採購台灣肉粽或可以自行在家體驗包粽樂趣，過個溫馨又安心的端午節。