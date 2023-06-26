中華電信2類用戶「網速免費升級」雙向對稱速率 戴資穎流量超MLB
日前有不少網友討論中華電信的HiNet光世代300M、500M高速寬頻速率，要改成雙向對稱，現在確定了！中華電信今（26）日正式公告， 7月3日起網速升級為「雙向對稱頻寬」，即300M上傳速率從150M升級至300M、500M上傳速率從250M升級至500M；將分批由系統自動升級，且升速不加價。除公布新方案之外，也公布昨（25）日2023台北羽球公開賽Hami Video瀏覽量，球后戴資穎奪冠Hami Video瀏覽量為同時期最高收視賽事，甚至超越MLB大聯盟賽事。
記者周淑萍/綜合報導
根據中華電信指出，HiNet光世代300M(含)以上客戶數已突破百萬，為提升消費者滿意度，中華電信HiNet光世代7月3日推出「速在必行2.0」方案，雙向對稱頻寬升級不加價，合約期間享300M/300M每月999元、500M/500M每月1099元，免費升級Wi-Fi 6全屋通。另同步推出雙向對稱頻寬及MOD影視服務的「MOD家速方案2.0」，HiNet光世代300M雙向對稱頻寬，搭配MOD影視服務，每月最低1099元起。
新方案在正式公告前就引發不少網友討論，有人讚聲「太好了，終於是對稱頻寬了，中華老大做得好！」、「中華太猛」、「太佛了吧！」、「逼死其他業者」、「居然有這天」。但也有網友認為，多數人沒這麼大的上傳需求，「不如降價比較實在！」
此外，中華電信今（26）也公布昨（25）日2023台北羽球公開賽Hami Video流覽量。世界球后戴資穎不負眾望奪下女單冠軍、收下生涯台北羽球公開賽第五冠，中華電信MOD、Hami Video獨家全賽程轉播台北羽球公開賽，根據中華電信統計，Hami Video瀏覽量為同時期最高收視賽事，超越備受關注的MLB大聯盟賽事。中華電信指出，該賽事首次提供羽球賽事多視角轉播服務，以左/右追星視角緊追喜愛選手的動態；多視角服務上線期間，約36%的流量來自左右追星視角及裁判視角等特殊觀賽服務。