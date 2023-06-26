綜所稅首批退稅總額達559億！預計7月31日入帳

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南區國稅局指出，第1批退稅適用對象為2022年度綜合所得稅採用網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音確認回復、稅額試算在5月10日前向戶籍所在地國稅局以紙本回復的退稅案件。
根據財政部目前統計，全台符合第1批退稅條件總件數約334萬件，年增3.28%，退稅總金額約559億789萬元，年增9.67%。
南區國稅局說明，退稅方式有直撥退稅及寄發憑單退稅2種，第一種，納稅義務人申報時若有提供金融機構或郵局帳號，即會採直撥退稅，國稅局會直接在7月31日當日將退稅款撥入指定帳戶。
第二種即未採直撥退稅者，國稅局會寄發退稅憑單給納稅義務人，金額不滿5000元的小額退稅可就近向退稅憑單上所載的指定付款銀行兌領現金，其餘均須存入金融機構或郵局，透過票據交換方式才能領到退稅款。
南區國稅局表示，第1批退稅憑單兌領期限從今年7月31日起至9月28日止，民眾若接獲退稅憑單，請儘速在兌領期限內持憑單向指定金融機構兌領或提出交換。
南區國稅局進一步說明，納稅義務人除可利用各地區國稅局網站查詢退稅時程及撥付狀況外，也可利用自然人憑證或已辦理註冊的健保卡至財政部稅務入口網線上查調「退稅資料及退稅資料抵欠明細」，免出門就能即時掌握退稅資訊。
南區國稅局特別提醒，國稅局不會通知納稅義務人去ATM進行相關操作，請民眾留意詐騙電話或簡訊，若有任何疑問，民眾可洽戶籍所在地所轄分局及稽徵所確認。（編輯：翟思嘉）1120626