5月工業生產指數「連12黑」！下半年寄望AI及電子新品

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觀察5月製造業中的主要行業別呈現持續衰退態勢，電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業分別年減24.4%、0.8%；傳統產業部分，化學材料及肥料業、基本金屬業、機械設備業衰退幅度約介於12%至21%，其中，汽車及其零件業由負轉正，年增29.44%。
黃偉傑指出，各行業跌幅雖較為收斂，但考量5月工作天數增加等季節性因素影響，且傳產市況並未好轉，景氣是否落底仍要持續觀察。
其中，5月汽車及其零件業由負轉正，從4月年減2.94%轉為5月年增29.44%，浮動較大。黃偉傑表示，因歐美廠商去化庫存速度不一，因此接連兩個月出現翻轉現象；汽車售後維修市場以歐美為主，但市場是否穩定回溫仍待觀察。
黃偉傑表示，統計至今年5月底，廠商庫存量指數持續下降，5月庫存量指數甚至接近去年同期，差距縮小到1%以下；但因銷售動能尚未回升，庫存率仍較去年同期高，要回落至去年水準仍須一段時間。
黃偉傑進一步分析各產品庫存量表現，以往傳產去化庫存速度較快，但5月電子零組件業庫存出現明顯消化，尤其是半導體產品；而大尺寸面板價量逐漸回升，庫存水位已恢復健康狀態，小尺寸面板方面，仍待消費新品上市挹注效應。
依據統計處調查，以家數計算的製造業生產動向指數為46.6，按產值計算的動向指數為49.3，預期6月生產指數將較5月減少。統計處預估，6月製造業生產指數為79.36至83.36，年減20.8%至16.8%；第2季製造業生產指數為79.9至81.23，年減20.1%至18.8%。（編輯：張良知）1120626