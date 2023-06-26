中職／「台灣一朗」曾昱磬投入測試會！中職最多203人參與

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今年測試會有3位應屆畢業生主動報名參加測試會，剛從鶯歌工商畢業的左投曾奕翔，在今日測試會最快球速146公里，談到今天的投球策略，曾奕翔自認狀況不錯，每顆直球都盡全力飆，還可以再加強一點。提到高中畢業就參加測試會的原因，曾奕翔表示，有跟家人和教練討論，因為上半年比較少出賽，之前也因手肘內側鈣化困擾許久，想趁這次測試會多一個曝光機會。
「旅日游擊砲」曾昱磬是本次測試會亮點之一，總計4次打擊獲得1次保送並敲出1安，他給自己的表現打60分，過去曾就讀日本高知中央高等學校，去年選擇回到台灣就讀開南大學，曾昱磬表示，「在日本的時候有很多學長教我守備方面的技巧，回來後有感覺自己進步很多。」另外打擊方面對速球的掌握度也有提升，他認為自己的優勢是守備穩定度和不錯的打擊力量。
測試會中有多位現役職棒選手的兄弟，富邦悍將捕手蕭憶銘的哥哥蕭憶祥，今年第三度參加測試會，也把這次測試會視為最後一次挑戰，面對5個打席送出4次三振，最快球速142公里，蕭憶祥認為今天在速度上還可以，球的位置和品質要再加強，包括續航力也可以更好。
舒治偉為樂天桃猿舒治浩的雙胞胎弟弟，今年選擇以捕手身份投入測試會，他表示自己是想用投手身份來參加，在教練的鼓勵下選擇用捕手身份報名，他在高二時就有傷勢，高三整年下來幾乎是帶傷打完，並且在玉山盃結束後就去住院開刀，舒治偉在萬能科大一邊養傷一邊出賽，也在大學時期開始練習捕手，「高三那時候打擊跟守備都沒有很理想，希望先開刀把手治好，也沒想到會這麼快就能來挑戰，目前手部狀況沒問題，春聯時也有上去當投手，最快可以丟到148公里。」
來自台體大的投手林睿杰，飆出本屆測試會最快球速152公里，在高三那年得了投球失憶症，大二下開始轉練野手，對投球失憶症也有很大的改善，「我在學校有修教育學程，如果一直無法突破投球失憶症，就不能把注意力集中在特定領域，所以後來決定嘗試打羽球、排球分散注意力，藉由排球訓練自己恢復速度和爆發力，對於改善揮臂也有幫助。」林睿杰認為自己缺乏實戰經驗，因為過去狀況比較不穩定，也比較難爭取到上場機會，今天能投出好成績自己也相當開心。
中華職棒六隊榮景再現，讓今年的測試會創下人數新高，「第六隊效應」持續發酵，球員們擁有更多可以一展身手的舞台。2023台灣運彩新人球員選拔會將於7月12日晚間18點30分在台中頂粵吉品舉辦，今年的選拔人數能否再創顛峰，拭目以待。