惠恕仁籲協助帛琉提振觀光　對抗中國影響力

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惠恕仁在專訪中指出，帛琉正面臨諸多挑戰，包括如何打造多元且具彈性的經濟、因應氣候變遷，以及對抗中國在帛琉的影響力。
他說，帛琉遭到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打擊，觀光業迄今尚未復甦，觀光客人次只達疫前的30%，不開放往返中國的直航班機，對帛琉來說是一大挑戰。
惠恕仁表示，雖然日本可能在年底前開始直飛帛琉，但這也是一段漫長的等待，目前邦交國台灣每週直飛帛琉兩班，航次無法增加。此外，帛琉機場跑道對大型客機而言不夠長，導致部分航空公司因成本考量不願飛帛琉。
他說，在國際觀光客不足之際，中國卻喊出「給我們更多航班」，而帛琉很難拒絕中國的請求，因為旅客和客船都是空的。
惠恕仁補充，他相信強大的經濟也能帶來嚇阻力，帛琉需要拚觀光，以對抗中國的影響力，帛琉也需要中國以外的國家前去投資。
另一方面，週日衛報在這篇專訪的背景說明中介紹，帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島組成「自由聯繫邦」（FAS），3方簽有「自由加盟協約」（COFA），准許美國擔負防衛責任及設立軍事基地。
背景說明指出，由於FAS的3個成員當中，就有兩個和台灣有邦交，因此中國一直竭盡所能，希望拿下他們，帛琉就是其中之一。
報導稱，北京先逐步讓帛琉依賴中國觀光客，再斷絕客源，並告訴帛琉除非外交轉向，否則觀光客不會再來。
週日衛報說，帛琉經濟雖然受到重創，但還是挺了過來；可能因為帛琉明年將舉行大選，中國又想重施故技，澳門包機航班最近再次啟航，閒置且破舊的中資房地產也開始重新翻修。（編輯：韋樞）1120627