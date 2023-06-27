90件「台灣精品」登陸泰國　人氣歌手站台、快閃曼谷百貨公司

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駐泰國台北經濟文化辦事處薛秀媚副代表說明台灣精品獎的源由與成果並盛讚獲得台灣精品獎產品的品質和設計。此次展示的優秀產品包括華碩的VIVO Watch SP智能手錶、創意興業的微型真空壓縮機以及喬山的新概念健身魔鏡等，這些產品證明台灣企業在技術研發和設計創新方面的領先地位。隨著美中貿易戰後，台商赴泰投資額急速增加，為兩國企業帶來更多的機會和合作空間，台灣與泰國的經貿合作也快速增溫。台泰雙方應把握千載難逢的機會，共同創造雙贏。
曼谷台灣貿易中心張優良主任於受訪時強調，台灣精品獎代表著頂尖品質和創意，在國際上被譽為台灣產品創新的典範，堪稱台灣產業界的「奧斯卡」獎。另外，泰國商業總會副主席Mr. Jiraphant Asvatanakul也非常肯定本活動，期望此次活動作為橋樑，持續加強泰國與台灣在經濟、科技、旅遊和文化方面的聯繫，從而創造更大的商業增長機會。
快閃活動期間都在各參展商攤位前舉辦「品牌亮點時間」，品牌大使與參展企業連袂介紹產品搭配贈獎活動，提供參觀者專業的產品解說及豐富的產品體驗，同時，策畫了「台灣精品福熊拍照打卡送飲料」活動，主打台灣最具指標性的飲品珍珠奶茶，並搭配鉅田可分解甘蔗吸管，以輕鬆活潑的氛圍結合美食及環保話題，廣獲得獎企業及民眾好評。
為持續帶動網路社群討論熱度，除開幕式外，活動第2天及第3天新生代人氣演員Gun、評測型網紅Juny，以及電競玩家HybridX等，分別到場體驗包括鴻辰穿戴式空氣清淨機、喬山新概念健身魔鏡、明基材料護妍天使隱形痘痘貼、歐萊德牙膏、面膜及髮類產品、稻穗免耗材空氣淨化器、宇瞻及微星電競筆電、螢幕及配件、神達行車記錄器、台達萬用充電器及民傑雙用版備份豆腐等，藉名人推薦及專業解析，提升泰國民眾對台灣產品的好感度、創造活動聲量及台灣精品知名度，並更進一步加深消費者對品牌印象，促使購買相關產品。
台灣精品並結合公益，商請祥儀合作辦理機器人組裝工作坊，邀請公益團體（Santisuk Foundation泰國的非政府組織（NGO），致力於推動社會公正和社區發展，為當地弱勢社群提供資源和協助）的弱勢兒童參與，另外還有台灣冷泡茶工作坊和日月潭虛擬實境互動裝置，以軟性的台灣元素搶攻泰國民眾心占率。
據悉，台灣精品將持續於泰國辦理系列推廣活動，包括7月20日至22日在泰國台灣形象展設置台灣精品館，預計將展出約29家台灣精品得獎企業的64件產品，主題環繞智慧工業、ICT智慧生活及環境保護等，詳細資訊請參閱大會官網。另將於9月13日至15日於泰國醫療展設置台灣精品館，展出15家台灣精品得獎企業之創新醫療技術及產品，精彩可期。