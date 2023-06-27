台灣人去新加坡免簽！自動通關入境超便利 免申請登記
看準暑假旅遊商機，新加坡政府為了推廣旅遊，對台灣展開多項優惠。新加坡移民與關卡局（ICA）開放台灣人民可以自動通關入境，且不須提前申請。新加坡駐台北商務辦事處指出，持台灣有效護照的旅客（滿6歲者），只要符合入境要求，不需事先登記，就能在樟宜機場以及兀蘭、大士陸路關卡，使用指定的自動通關通道出、入境。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《海峽時報（The Straits Times）》報導，新加坡去年5月啟動「自動通關計畫」（AutomatedClearance Initiative），符合資格的外國旅客首次入境新加坡時就能使用自動通關通道。旅客必須提供生物特徵資料，移民與關卡局指出，這在旅客通關時就能自動完成，不需另外申請。目前共有51個國家及地區適用這項計畫，除了台灣，還包括澳洲、加拿大、中國、香港、澳門、日本、韓國、英國、美國、馬來西亞、印尼等等。
台灣人前往新加坡旅遊，持有台灣護照的旅客，無需簽證即可進入新加坡進行商務訪問或一般旅行，期限以 30 天為限。除了免簽以外，還能自動通關，非常便利。
新加坡旅遊局表示，現在前往新加坡還有多種優惠和快閃活動，例如特別的空中纜車體驗。為了慶祝新加坡空中纜車50周年，9月30日前搭乘空中纜車前往花柏山和聖淘沙，就可搭乘67個寶可夢精靈球限定主題車廂。