路邊「撿到小萌狗」！回家越看越怪急送檢 身分傻眼：根本不能養
相信不少愛狗、愛貓人士常常都會在路邊看到一些落單的小寵物，許多人都會因此直接收編帶回家，但眼睛可要看清楚了！美國一名男子開車經過一處鄉村，在路邊看到一隻落單的幼犬，男子趕緊將萌狗帶回家照料，沒想到卻越覺得小萌狗長相奇特，於是送檢後才發現這根本不是小狗，而是「混種郊狼」！
記者張嘉哲/綜合報導
據外媒《Dodo》報導，美國男子托里（Tory Chang）某天途經鄉村，發覺不遠處的爛泥中，卡著一隻動彈不得的小狗，於是他便愛心大爆發，下車將小狗帶回家細心照料，整理過後發現小狗非常萌。
但托里再仔細看小狗，卻發現牠和其他幼犬的長相有些不同，為了以防萬一，托里還是聯絡了當地的野生動物救援隊進行檢驗，結果救援隊先看照片就初步斷定，牠應該不是野狗，而是長得像狗的混種郊狼，讓托里緊急將牠送去救援隊做全面檢查，並且取名為尤蒂（Yoti）。
最終，DNA報告在五月底出爐，尤蒂（Yoti）真的是特殊混血種，是郊狼與家犬的下一代，不過雖然尤蒂為混血種，但血液中郊狼的血統占比頗高，專業人員評估牠未來應該難以適應家養生活，一般人應該無法圈養，於是決定將其放歸野外，回歸大自然的懷抱。
然而照片曝光後，不少網友也感到不可思議表示「這看起來真的就像小狗狗....好萌呀」、「我知道這種郊狼！小時候真的長的非常像狗」、「我也看過！實在不可思議」、「我能明白為什麼那家人認為牠是小狗而收編牠，因為牠太可愛了」、「真的太可愛了！謝謝救援隊的幫忙」。