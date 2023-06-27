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什麼是蟹足腫
羅子焜指出，蟹足腫是一種異常的疤痕組織，通常會在皮膚受傷或外傷後形成。它不像正常疤痕會變平且隨時間消失，反而增厚呈突起貌，甚至會繼續擴大到原傷口以外的區域，不但影響外觀，還可能引起癢、痛等不適。
羅子焜說明，蟹足腫可以在身體的任何部位形成，最常見的是胸部、肩膀、耳垂和背部等處；任何皮膚傷口，包括割傷、燒傷、手術切口、疫苗接種，甚至是痤瘡等，都會導致蟹足腫。
蟹足腫發生原因
蟹足腫發生原因是身體在自然癒合過程過度反應，意即產生了過量的膠原蛋白，促進瘢痕組織增生和突起。他補充：「有些患者比一般人更容易形成蟹足腫，與『遺傳』脫不了干係，因此除了身體檢查，還可能得藉由皮膚切診斷」。
蟹足腫的治療相當具挑戰性，因為用一般的疤痕治療方法，如局部塗抹藥膏和矽膠片往往成效不佳，但選擇切除手術仍有復發的風險。建議若採用其他治療方式效果不彰，再考慮手術切除，且需合併其他治療方法。
治療蟹足腫 5 方法
羅子焜提到，而其他的治療則可考慮如類固醇注射、冷凍治療、雷射治療、光動力治療和放射線治療等 5 種方法。他建議諮詢皮膚專科醫師，確定自己適合哪種治療方法，才能準確對症下藥。
類固醇注射
又稱除（消）疤針，可謂治療蟹足腫的首選。羅子焜指出，將針劑直接注射於病灶中，便能減少炎症和收縮疤痕組織，但可能需要多次注射，持續幾週或數個月。
冷凍療法
羅子焜說明，使用液態氮冷凍蟹足腫，可以幫助減少蟹足腫的大小，但也可能導致皮膚色素的脫失或沉澱。
雷射療法
使用飛梭雷射分解過多的膠原蛋白，以減小疤痕的大小，可能需要持續數個月的多次療程。
光動力治療
羅子焜進一步說明，塗抹光感藥物於病灶，並照射特殊波長光線，同樣也需要多次療程。
放射線治療
使用放射線照射蟹足腫，這種治療通常保留給蟹足腫較大、或其他治療方法成效不佳的患者，亦可採用切除手術合併放射線治療。
羅子焜呼籲，蟹足腫雖然難以預防，但可以採取措施減少發生風險，像是避免不必要的皮膚創傷、保持傷口清潔並妥善覆蓋、避免在容易形成蟹足腫的區域穿孔或刺青，和及時就診並治療痤瘡或其他皮膚疾病等。
諮詢專家：安南醫院皮膚科主任 羅子焜
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 傷口長出「蟹足腫」怎麼辦？皮膚科醫師建議 5 方法恢復美觀