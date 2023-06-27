端午粽子吃多當心腸胃不開心！　專科醫提「３大飲食建議」防跑醫院

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飲食3大原則 避免節慶跑醫院有鑑於每年端午節過後糖腎病友門診人數增加，臺北醫學大學新國民醫院一般內科鄒居霖醫師提醒大家注意下列三項飲食原則：
1、吃飯就吃七分飽，避免胃食道逆流
胃食道逆流疾病在台灣盛行率接近每4人就有1人有症狀，是現代人越來越常見的疾病，臨床上可能的表現有胸口灼熱、上腹痛、吞嚥困難、胸痛、咳嗽及聲音沙啞等，當食物組成為高油脂、高澱粉以及刺激性食物，就會使得胃食道逆流症狀加重；此外，吃得太飽、太撐也會造成症狀加劇，在佳節期間，建議聚餐就吃七分飽，少量多餐沒煩惱。
2、烤肉食材要新鮮，讓你遠離腸胃炎
端午節烤肉也是不少家庭團聚的活動之一，烤肉時要特別注意食材的保鮮，高溫會導致細菌增生以及食物腐敗，若在家門口烤肉，建議準備食材後，沒有立刻下烤爐的食材應先放冰箱冷藏；如果外出烤肉，建議將食材放置保冰桶保存。烤肉時請充分烤熟後再吃，並使用熟食專用夾子及公筷母匙以避免感染，多一份細心就能遠離腸胃炎。
3、端午節，吃粽小訣竅
肉粽是端午節必備的應景美食，時常不自覺就吃掉一整粒，尤其北部粽大都以糯米與醬料油炒，再包入內餡蒸煮，熱量相較於以生糯米與醬料拌勻後，粽子用水煮熟的南部粽高。也由於粽子的醣量和熱量高的關係，容易讓血糖波動起伏，因此糖友仍要測血糖，過節淺嘗即可，勿過量。
同時將五穀米取代糯米，或內餡包有筍丁香菇等、 瘦肉或豆干取代五花肉；並且搭配一碗蔬菜，增加飽足感，並延緩血糖波動。一天最多一顆，並取代正餐，減少額外沾醬料。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58325
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