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為什麼胰腺癌患者如此高的比例會進展到惡病質？國衛院癌症研究所黃智興研究員與團隊在先前研究發現，胰腺癌患者血清中是一類功能性相關蛋白質-胞外熱休克蛋白90（eHSP90）特別高，比起一般健康者高出 100 倍的增加。
這個關鍵的蛋白質成分與疾病高度相關聯，過去的研究中也發現在大直腸腺癌、胰腺癌及肝細胞癌等纖維化惡性腫瘤患者的血清中，eHSP90 的含量較健康者高出 100 倍，eHSP90 會促進胰腺癌的腫瘤組織間質增生，快速擴充的間質細胞及所產生的胞外基質組成了成長腫瘤的大部份。
找到關鍵抗體抑制 eHSP90 生成
黃智興表示：「纖維化組織不僅壓抑免疫細胞的功能，更阻止治療藥物的到達，造成難以化學及免疫治療又不易手術切除，因此若能抑制 eHSP90 的大量生成，就可抑制腫瘤纖維化並改善治療的效果。」
因此研究人員投入其中，開發出針對 eHSP90 的人源化抗體，可以中和體內過量的 eHSP90，同時阻礙 eHSP90 持續自我誘發產生。
【熱休克蛋白 90 小檔案】
此功能是在細胞內質網內幫助蛋白質的成熟、折疊與運送，包括許多促癌性蛋白質，目前已知超過 50% 的人類癌細胞中 HSP90 會有較高的表現量，因此 20 年來一直被當成發展治療癌症藥物的標的分子。
如今經國衛院研究，研發出一株針對 eHSP90 的人源化抗體，黃智興指出：「在動物實驗中證實能夠抑制腫瘤的組織間質增生、調節恢復腫瘤組織免疫細胞活性，而有效壓制腫瘤的生長，並改善腫瘤發展中導致的惡病質，提昇實驗鼠的生活力並延長壽命。」
研究抗體改善腫瘤中導致惡病質
在多套實驗鼠的組織間質增生性胰腺癌模型中，該抗體能夠抑制腫瘤的組織間質增生、並調節恢復腫瘤組織之免疫細胞活性，而有效壓制腫瘤的生長，另外該抗體可以有效改善腫瘤發展中導致的惡病質，提昇實驗鼠的生活力並延長壽命。
靜脈注射不會導致實驗小鼠的脾臟腫大。該抗體在小鼠體內不易被排泄，在血液循環系統內的半衰期超過 18 天，該抗體可單獨使用，也可以合併 Gemcitabine 使用而達到更好的抑癌效果，這些研究結果在在顯示該抗體開發成為治療用藥的技術優勢。
此項研發成果也已取得中華民國專利，目前正進行研發成果之產業化，期望能盡早應用於臨床治療，若能在盡早完成與生技公司的技術移轉，將有望於兩年內開始進行臨床試驗，幫助目前致死率高且讓病患極度煎熬的胰腺癌患者。
文、王芊淩／圖、楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 胰臟癌治療新發展！國衛院研發抗體對抗惡病質、胰腺癌纖維化