人生總有面對生離死別的時刻，死亡需要陪伴和啟蒙

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以卡拉OK串起 志工與癌友間橋樑當年《安寧緩和醫療條例》尚未通過，經常看著病人們被病痛折磨，在生死線上掙扎，有些末期病患劇烈疼痛地在床上哀號，卑微地乞求注射止痛針。
醫師礙於四小時給予止痛針的規定，只能無奈嘆氣說：「再忍耐一下吧！」看著熟識的病人受盡折磨、不成人形的模樣，瑪莉亞心中隱然有某種念想，所以最終回到熟悉的場所，擔任志工。在瑪利亞擔任安寧病房志工的過程中，陪伴在家屬、病人之間的所見所聞，她開始用文字以卡拉OK的方式，每一首歌串聯起志工與癌友之間的情緣。
細膩溫暖筆觸 深入淺出探討生死瑪莉亞從南華大學生死學研究所畢業後，她以細膩的筆觸和溫暖的同理心，將每 個人的情感交織在文字中，以深入淺出的方式，探討生死問題。隨著她細膩的文筆敘述，讓大家閱讀著也似乎踏上一段段關於生命的深刻旅程。
瑪莉亞曾經陪伴一位因父母離異，從小與媽媽相依為命、孝順乖巧的小宇，卻突然罹患乳癌第二期！經歷手術、化療和電療，小宇咬著牙挺過來。心情幾經衝擊轉折，樂觀堅強的她，在瑪莉亞陪伴下也能淡然微笑，視「癌症」為上帝化了妝的祝福。瑪莉亞紀錄在陪伴小宇的過程中，看見當時那個徬徨無助的女孩，抹乾了淚水，穿上了夢想中的婚紗，拍了一組照片。那種堅毅與不服輸、對生命的真愛與堅持，直到現在仍然令人動容！
延續思念之情 化慈悲無量傳說因著孩子年幼，瑪莉亞回歸家庭，並攻讀南華大學生死學究所，然而，心中隱然有某種念想。在她的知命之年，又回到闊別已久的醫院服務。只不過以前稱為護理師；現在是安寧志工，用不同的視角，重新延續此生陪伴照護的因緣。面對病人的痛苦與心酸，掙扎與無奈；看見家屬的心痛與哀傷，自責與後悔；感動志工們的無畏與付出，遺憾與慈悲，透過自己的力量默默陪伴，彷如淡水山頭千手千眼觀世音菩薩般，循聲救苦的不遺餘力。
志工好友20歲時至親去世，望著病人受盡許多折磨，形銷骨立，自己卻束手無策，不知能做些什麼事，才可以幫助至親稍減身心的痛苦，甚至生命末期還急救到底，遭受許多酷刑。最後親人走了，思念與遺憾卻縈繞胸懷。其實，逝去的親人常在心頭不曾遠離，因著思念與願力，許多志工默默陪伴末期病人，無怨付出的同時，也療癒內在的一份心事。思念的延續，化成慈悲的無量傳說！
本文摘選自《思念的延續：志工路上的溫暖伴行》，博思智庫出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58270
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