禁止！從國外帶加熱菸回台違法　最高可處500萬元

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前尚無經衛福部核定通過的指定菸品及其必要組合元件，劉家秀指出，違法製造、輸入業者最高可處5000萬元罰鍰，旅客攜帶加熱菸入境處5萬元至500萬元罰鍰，使用者處2000元至1萬元罰鍰。
截至今年6月14日止，經海關移請衛生局查處旅客違法攜入加熱菸案件，共69件，其中68件進入行政調查程序中、1件完成裁處，開出罰鍰5萬元。
劉家秀以民眾小明（化名）為例說明，小明今年4月回台時，在隨身行李內攜帶加熱菸菸草柱1條，通過海關時被攔查發現，海關依法扣押加熱菸菸草柱並移請當地衛生局查辦，小明向當地衛生局陳述意見後，遭判定違規行為屬實，裁處5萬元罰鍰。國健署提醒民眾，不使用、不購買、不推薦違法產品。
董氏基金會則透過新聞稿表示，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，出國旅遊暴增，近期連續接獲檢舉，有台籍領隊利用帶日本旅行團的工作之便，在行程中向客人強力推銷購買日本加熱菸。
董氏基金會強調，目前還沒有任何菸商通過加熱菸上市審查，任何加熱菸在台灣都是違法的新興菸品，呼籲政府應依法加強取締、勿輕易放行加熱菸。（編輯：張雅淨）1120627
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！