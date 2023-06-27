赴立院出席「政治幕僚培訓營」　侯友宜與青年共進午餐談心路歷程

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由於活動為不公開行程，受邀的侯友宜則於約下午1點，低調抵達現場發表致詞，並與在場學生進行短暫互動交流，甚至帶來數箱冰棒為學員們消暑。過程大約10至30分鐘，會後侯友宜隨即座車離開現場，並未多做停留。
侯友宜競選工作室稍早發布新聞稿表示，侯友宜現場接受主辦方提問，問題十分多元，從名字由來、從警心得、感情史，一路到投身政治、參選總統的心路歷程，侯也都樂於一一分享。
侯友宜表示，他的名字就是父親希望他多交朋友，你我之間「友誼」長存，當年因為看了「十大神探」故事，立定從警、抓壞人的目標，以打擊犯罪、守護正義為信念，面對多少槍林彈雨都不怕，因此現在無論面臨什麼挑戰，為了國家跟人民都毫無畏懼。
被問到為何始終留著招牌小平頭，侯友宜透露，因為當警察時，老婆擔心他頭髮如果太長，追捕壞人過程中，可能會被壞人抓住頭髮成為弱點，因此乾脆剪短頭髮，一直就維持到現在。
至於感情史，侯友宜說，他自從認識老婆，就牽手至今，無論從警面對生死關頭的歲月，或是選擇投入政治，老婆跟家人就是最大的支持力量，而參選總統到現在，對於各界不論批評或指教的聲音，他也都十分感謝，因為這都是督促自己不斷前進的力量，他一定會全力以赴，為中華民國跟所有人民奉獻所有心力，走向和平穩定繁榮的未來。
然而，談到侯友宜與學生互動狀況？一名出席的台大陳同學提到，侯友宜在現場跟大家玩自拍遊戲，他雖不能代表同年齡層學生，但對他來說並未覺得這場活動有令侯加分。陳同學強調，既然活動為幕僚營，候選人就應該與學生直球對決。
陳同學表示，現場有學生向侯友宜詢問，為何要留平頭？而侯則回應，太太怕他辦案時留頭髮很危險，陳同學不解說「今天來參加幕僚營，不會想要知道他頭髮是長是短，只想知道若有機會當選總統，到底能做出什麼改變與貢獻？」
另一名出席的東吳大學范同學則說，侯友宜除在現場提到與太太相處，也聊到一些關於年輕時從政和生活部分。是否對侯友宜有改觀？范同學指出，形象上對年輕人比較友善，他也說「不認為這場活動對侯有加分」，但也不至於扣分，活動本身並不像之前到台大、政大演講有問答環節，因此難針對特定議題進行提問與對話。
此外，外傳民眾黨總統參選人柯文哲，原也有意規劃參加活動。范同學表示，不知道主辦單位怎麼安排，連侯友宜好像都是臨時，也不知道到底有誰會來。