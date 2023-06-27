性病案例暴增10倍！　感染科醫師籲「三篩五步」防愛滋

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為了喚醒更多民眾的注意、積極參與愛滋篩檢，疾病管制署與紅絲帶基金會共同合作，響應美國國家愛滋病患者協會（NAPWA）發起每年6月27日訂為「全民愛滋篩檢日」（National HIV Testing Day）活動。
紅絲帶基金會在台灣成立已邁入第19年，根據調查，每年寒暑假是感染愛滋病的高峰期，因此今年於暑假前推動「627全民愛滋篩檢日」，呼籲愛滋篩檢不分性別、年齡與族群，了解正確性知識、提高篩檢率，以降低台灣愛滋病毒傳播速度。
回應網友性健康迷思黃士澤表示，只要有性行為，每半年皆可以養成定期篩檢的習慣，教導民眾「三篩五步」技巧：
三篩：「篩檢愛滋知識是否正確」、「篩檢性行為有無風險」及「篩檢血液是否感染」
五步：藉由「查知識」、「想行為」、「問風險」、「驗血液」、「防感染」等行動，傳達相關正確愛滋防治知識、評估感染風險、進而定期主動接受篩檢服務。
現今愛滋篩檢方式非常多元，除了可以到各縣市愛滋匿名篩檢醫院、各鄉鎮衛生所、多元性別健康中心、民間團體進行篩檢外，也能夠透過疾病管制署「愛滋自我篩檢計畫」[i]，透過定點自動販賣機或網路訂購、超商取貨方式取得自我在家篩檢試劑，並且有血液或唾液兩種篩檢方式可供選擇，愛滋篩檢快速又便利，不再因服務地點、時間、方式等因素受限，提供多元篩檢服務。
▲疾病管制署與紅絲帶基金會共同合作，響應美國國家愛滋病患者協會（NAPWA）發起每年6月27日訂為「全民愛滋篩檢日」（National HIV Testing Day）活動。（圖／紅絲帶基金會提供）
預防性病３重點１全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，只要性行為超過20分鐘就更換新的保險套。
２透過事前預防性投藥（PrEP）降低感染的風險。
３定期進行進行愛滋及7種性病的篩檢，若不敢自己採血篩檢的話，也可以透過唾液篩檢來了解自己的身體狀況，早期發現早期治療。
[i] https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58304
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