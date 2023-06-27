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輔大 AI 專班成立以來，重視培養領導者和專業人士，以應對快速發展的人工智慧領域。該專班的學生在 1 年的修習 AI 課程及實務研究業界參訪後，團隊合作做出了有價值的 AI 應用模組，第一屆畢業專題報告 4 組都有亮麗的成果。
江漢聲指出，其中包括「智慧穿戴裝置之研究-以足球員為例」、「心肌梗塞發生預測-八種演算比較研究」、「股票預測模型與實際交易策略的探索」以及「台灣人體生物資料庫中醫問卷資料分析」等研究。
在「智慧穿戴裝置之研究-以足球員為例」的研究中，學生們利用智能穿戴設備在足球運動員中的應用，為足球員和教練組提供更準確、實用和有效的數據支持，以提高運鍊量和比賽表現、競技表現和整體運動員的健康狀況。
江漢聲進一步說明，這項研究不僅對足球運動員的訓練和比賽有重要的實際意義，透過穿戴設備的數據分析，促進智能穿戴設備在足球領域的下一步應用和展開。
在「心肌梗塞發生預測-八種演算比較研究」，該研究採用醫療資料庫中的高血壓病人資料，進行心肌梗塞的預測分析。結果發現，神經網路演算法在預測心肌梗塞的發生上，其準確度與鑑別度最高，有助於即時拯救心肌梗塞的病人並提供相關資料給醫師。
在「股票預測模型與實際交易策略的探索」，該研究成功建立了一個股票預測模型，並探索了機器學習在實際交易策略中的應用，獲得了不錯的成果及準確趨勢預測。
在「台灣人體生物資料庫中醫問卷資料分析」，該研究利用台灣人體生物資料庫的中醫問卷資料，整合了中西醫的診斷資料進行了一系列的分析，並成功建立了預測特定疾病（過敏、高血脂、高血壓、糖尿病、憂鬱症）的模型。
江漢聲提到，同時整合中西醫問卷資料在預測特定疾病之潛力，並拓展資料科學方法應用於醫療領域之可能，將有助於為精準醫療和健康管理提供更有效的方法和工具。
同學們在 1 年的修習後，不僅深入理解了 AI 的理論知識，更在實際專題研究中，將理論知識轉化為實際應用，並取得令人矚目的成果。他們的努力和成就，證明 AI 是一門跨學科的學問，並且對未來的社會發展具有重大的影響力。
輔大 AI 專班將繼續致力於培養更多的 AI 領域的精英人才，並期待更多有志於 AI 領域的學生加入，一同充分體驗了未來是 AI 時代的來臨，開創 AI 的美好未來。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 培育 AI 領域精英人才的搖籃！輔大 AI 專班 1 年有成、成果卓越