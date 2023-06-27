甲狀腺亢進莫名怕熱、心悸、易流汗　5種治療方式、時間、優缺點一次看！

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甲狀腺亢進有哪些症狀？ 常見病因有哪些？甲狀腺是掌握身體代謝的重要部位之一，王文弘醫師表示，任何原因造成體內甲狀腺荷爾蒙增加，呈現甲狀腺功能亢進症狀，可被稱為「毒性甲狀腺腫」，是很常見的內分泌疾病。
常見症狀包含心悸、易流汗、食慾增加、體重減輕、失眠、手抖、月經異常、排便次數增加等。王文弘醫師指出，甲狀腺功能亢進最常見原因有以下2種：
- 瀰漫性毒性甲狀腺腫：
- 毒性結節性甲狀腺腫：
甲狀腺亢進5種治療 原理、治療時間、優缺點甲狀腺亢進治療方式主要可分為藥物治療、放射碘治療、手術治療、熱消融治療，其中熱消融治療又分為射頻（電燒）和微波消融兩種。王文弘醫師表示，5種治療方式原理、治療時間以及優缺點各不相同，各治療方式說明如下：
- 藥物治療：
- 原理：口服抗甲狀腺藥物抑制甲狀腺素製造
- 治療時間：通常需1-2年
- 優點：有機會治癒緩解
- 缺點：（1）停藥後大約有一半的病患會復發（2）藥物副作用如皮膚癢、白血球低下
- 放射碘治療
- 原理：服用放射性碘後聚集到甲狀腺內造成腺體破壞
- 治療時間：一般治療後3－4個月內見效
- 優點：治療方式簡單
- 缺點：（1）有時導致永久性甲狀腺功能低下（2）若6個月後還未恢復正常，需考慮做第二次
- 手術治療
- 原理：切除部分甲狀腺以減少荷爾蒙產量
- 治療時間：一次性手術
- 優點：快速控制病情
- 缺點：（1）有時導致永久性甲狀腺功能低下（2）手術及麻醉風險（3）手術疤痕
- 熱消融治療－射頻消融（電燒）
- 原理：射頻波交流電使離子和極性大分子摩擦發熱以殺滅腫瘤細胞
- 治療時間：須等待3－12個月腫瘤逐漸萎縮
- 優點：頸部無疤、不需住院、局部麻醉
- 缺點：（1）大結節可能需要多次治療（2）熱沈效應（當腫瘤靠近腺體內血管時，因血流速度快會把熱度帶走，造成接近血管的部分消融不完整，治療效果不佳）
- 熱消融治療－微波消融
- 原理：高頻率電磁波中極性分子高速震動摩擦產生高溫造成凝固性壞死
- 治療時間：須等待3－12個月腫瘤逐漸萎縮
- 優點：頸部無疤、不需住院、局部麻醉
- 缺點：大結節可能需要多次治療
資料來源：國泰醫訊https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/263-2-9.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58264
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