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111年青少年自殺死亡率上升！心健司分析3大原因　規畫3自殺防治計畫

111年青少年自殺死亡率上升！心健司分析3大原因　規畫3自殺防治計畫
111年青少年自殺死亡率上升！心健司分析3大原因　規畫3自殺防治計畫

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據衛福部統計處國人死因統計資料顯示，111年自殺死亡人數較110年增加202人，增幅為5.6%。其中在15－24歲、25－44歲這2年齡層死因排行中，自殺死亡皆排名第2，而15－24歲、65歲以上自殺死亡率更是回到疫情前108年的水平。

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衛福部統計處科長呂淑君指出，須持續關注年輕族群、年長者自殺問題。而針對青少年自殺死亡逐漸增加的趨勢，衛福部心理健康司司長陳亮妤分析3大原因，並表示目前心健司針對青少年自殺防治有一系列規劃，其中有3計畫已在進行當中。

青少年自殺女性＞男性　全球皆有增加趨勢

國內15－24歲自殺死亡人數有逐漸增加的趨勢，陳亮妤司長表示，這樣的趨勢全世界都有看到，事實上從104年就慢慢開始逐漸看到這樣的趨勢，特別是青少年女性自殺死亡數大於青少年男性，這個趨勢是比較全球性的。

陳亮妤司長提到，根據世界各國的資料，目前臺灣是略優於美國、加拿大、紐西蘭、韓國、日本等國，但是跟英國的的資料比起來還需要加強。

台灣15－24歲自殺死亡率增加　心健司分析3原因

而根據111年衛福部的國人死因統計，15－24歲自殺死亡率增加，更是回到疫情前108年的水平。陳亮妤司長表示，心健司針對青少年自殺死亡增加趨勢做了一些原因分析，大概有以下3個原因：

  1. 跟網路的使用有關（不過與「網路使用了什麼部分」有關，目前還有待後續的分析）
  2. 跟家庭因素有關（如：離婚、家庭糾紛等因素，研究顯示會增加自殺風險）
  3. 與精神科共病有關（如：憂鬱、焦慮、其他飲食疾患等）

如何防治青少年自殺？　心健司已有3計畫

針對青少年族群自殺防治，陳亮妤司長表示，心健司有一系列的規劃，包含以下3個：

  1. 校園轉介流程：
由於15－24歲的族群中，許多都還是學生，生活主要都還在校園當中。陳亮妤司長提到，不管是國中、高中、大學，在3月底心健司已經跟教育部建立一個校園轉介到衛生局的流程，也已經跟22個縣市開過會，如果孩子屬於高風險，需要後續的醫療和心理資源，相關轉介流程目前已經完成。

  1. 引進精神急救包（Mental Health First Aid）：
心健司計畫從澳洲引進精神急救包（Mental Health First Aid），相關計畫已在如火如荼進行當中。陳亮妤司長表示，這個計畫已經和相關單位接洽相關事宜，不過還需要澳洲辦事處的協助，目前也已經和澳洲辦事處進行接洽。

  1. 青少年死因分析計畫：
青少年自殺死因分析相關計畫已經開始進行，陳亮妤司長提到，明年將會有些更清楚的原因分析，屆時會再進行報告。

健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58306

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