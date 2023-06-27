111年青少年自殺死亡率上升！心健司分析3大原因　規畫3自殺防治計畫

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青少年自殺女性＞男性 全球皆有增加趨勢國內15－24歲自殺死亡人數有逐漸增加的趨勢，陳亮妤司長表示，這樣的趨勢全世界都有看到，事實上從104年就慢慢開始逐漸看到這樣的趨勢，特別是青少年女性自殺死亡數大於青少年男性，這個趨勢是比較全球性的。
陳亮妤司長提到，根據世界各國的資料，目前臺灣是略優於美國、加拿大、紐西蘭、韓國、日本等國，但是跟英國的的資料比起來還需要加強。
台灣15－24歲自殺死亡率增加 心健司分析3原因而根據111年衛福部的國人死因統計，15－24歲自殺死亡率增加，更是回到疫情前108年的水平。陳亮妤司長表示，心健司針對青少年自殺死亡增加趨勢做了一些原因分析，大概有以下3個原因：
- 跟網路的使用有關（不過與「網路使用了什麼部分」有關，目前還有待後續的分析）
- 跟家庭因素有關（如：離婚、家庭糾紛等因素，研究顯示會增加自殺風險）
- 與精神科共病有關（如：憂鬱、焦慮、其他飲食疾患等）
如何防治青少年自殺？ 心健司已有3計畫針對青少年族群自殺防治，陳亮妤司長表示，心健司有一系列的規劃，包含以下3個：
- 校園轉介流程：
- 引進精神急救包（Mental Health First Aid）：
- 青少年死因分析計畫：
健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。
安心專線：0800-788-995（0800-請幫幫-救救我）
張老師專線：1980
生命線專線：1995
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58306
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