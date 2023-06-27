禮讓3公尺恐難執法！專家分析可行性　3招突顯「行人穿越空間」

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鍾慧諭認為，台灣交通法規與行車規範並無統一標準，以執法層面來說，最好是看到行人在斑馬線上，駕駛就要停等，但這樣對行車效率會有很大的影響，因此先前有方案是人車禮讓距離為1公尺，不過這樣難執法，所以放寬為3公尺。
然而該如何拿捏3公尺的標準？鍾慧諭分析，若人車距離1公尺容易判斷有無違規，但標準拉長到3公尺，執法上可能會較為寬鬆，警察可能會判斷車輛與行人距離2公尺內開罰，未必真的未滿3公尺就執法。
有駕駛擔心，遇上左轉燈號亮起，但又要禮讓行人3公尺不便左轉，可能造成後車回堵，對於這樣的情況，鍾慧諭指出，過去道路設計時，並未設置左轉避車道，但若有左轉的輔助車道，就可以避免此問題，此外，鍾認為，斑馬線也應內縮，且若能使用較為鮮豔的色彩或是彩色鋪面，提高斑馬線彩度，可以讓駕駛更清楚行人穿越空間。
駕駛行經路口應減速，不搶快以降低危害發生，但這樣是否容易造成交通壅塞呢？鍾慧諭坦言，安全與效率需要權衡，空間有限的狀況下，沒有完整的解決方案，若要保障安全，就會犧牲部分的效率，這也應思考城市是否不應該有這麼多的車子，才能把空間讓給行人，「這個城市你是為車子設計的，那車子就越來越多，這個城市是為人設計的，你就人會有越來越好的行走的空間」。
鍾慧諭表示，過去駕駛不重視行人通行權時，看到路口會加速通過，容易造成不預期的狀況，這次社會討論過程，讓大家更重視行人通行權，若能輔以容易辨識的行人空間，會對行人有幫助。
要特別注意的是，除了宣傳駕駛要尊重行人，鍾慧諭也說，用路人包含行人，行人也應被規範，像是穿越馬路不應滑手機，可比照如闖紅燈祭出罰則，行人與駕駛雙方多一些注意，就可以減少傷害。