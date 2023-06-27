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穿耳洞長出「蟹足腫」怎辦？　醫提５療法祛退異常疤痕

穿耳洞長出「蟹足腫」怎辦？　醫提５療法祛退異常疤痕
穿耳洞長出「蟹足腫」怎辦？　醫提５療法祛退異常疤痕

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一位39歲女性自述穿耳洞後，開始感覺癢、疼痛，更有暗紅色腫塊迅速成長至覆蓋耳洞，因疼痛已影響生活，遂到醫院皮膚科就診。檢查發現暗紅色腫塊是疤痕向外擴張增生，進而引起「蟹足腫」，所幸，經過皮膚外科手術切除合併除疤針治療後，外觀恢復正常，且不適症狀得到緩解。

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蟹足腫不只影響外觀　癢和疼痛都是症狀

安南醫院皮膚科主任羅子焜表示，蟹足腫是一種異常的疤痕組織，通常會在皮膚受傷或外傷後形成。另外，蟹足腫不像正常疤痕會變平且隨時間消失，反而增厚呈突起貌，甚至會繼續擴大到原傷口以外的區域，除影響外觀，還可能引起不適、癢和疼痛。

這些原因都可能形成　遺傳更容易生成

蟹足腫可以在身體的任何部位形成，但最常見於胸部、肩膀、耳垂和背部等處。羅子焜主任說明，蟹足腫可能生成於任何皮膚傷口，包括割傷、燒傷、手術切口、疫苗接種，甚至是痤瘡，起因於身體的自然癒合過程過度反應，意即產生了過量的膠原蛋白，促進瘢痕組織增生和突起，因而形成蟹足腫；尤其有些患者比一般人更容易形成蟹足腫，與「遺傳」可能脫不了關係。

治療蟹足腫　常見５種方式

羅子焜主任提到，蟹足腫的治療相當具挑戰性，因為用一般的疤痕治療方法（如局部塗抹藥膏和矽膠片）往往成效不佳，但選擇切除手術仍有復發的風險。他建議，除非曾採用其他治療方式仍效果不彰，再考慮採用手術切除，而且還需合併其他治療方法，才能有效減少風險。

羅子焜主任分享，其他治療則可考慮以下5種方法：

一、類固醇注射：又稱除（消）疤針，可謂治療蟹足腫的首選，直接注射於病灶中，便能減少炎症和收縮疤痕組織，但可能需要多次注射，持續幾週或數個月。

二、冷凍療法：使用液態氮冷凍蟹足腫，可以幫助減少蟹足腫的大小，但也可能導致皮膚色素的脫失或沉澱。

三、雷射療法：使用飛梭雷射分解過多的膠原蛋白，以減小瘢痕的大小，可能需要持續數個月的多次療程。

四、光動力治療：塗抹光感藥物於病灶，並照射特殊波長光線，同樣也需要多次療程。

五、放射線治療：使用放射線照射蟹足腫，這種治療通常保留給蟹足腫較大、或其他治療方法成效不佳的患者，亦可採用切除手術合併放射線治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58287

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