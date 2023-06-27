蕭敬騰情史「偏好姊弟戀」！出道16年零緋聞 求婚大13歲經紀人
36歲金曲歌王蕭敬騰今（27）日自爆求婚成功的好消息，對象是陪伴他16年的經紀人林有慧（Summer），兩人緋聞傳了超過10年，卻從沒向外界證實，如今祕戀終於修成正果，讓各界都相當祝福。事實上，蕭敬騰出道以來鮮少傳出緋聞，他曾自爆過往談的幾乎都是姊弟戀，就連老婆Summer也大他13歲。
記者賴禹妡/綜合報導
蕭敬騰曾在陸綜《怦然心動20歲》中提到，自己幾乎都是和年紀比較大的對象交往，只有一任女友年紀比他小，而他在出道時曾交往一個大他4歲的女友，當時他花很多心思在音樂上，還為女友獻唱〈世界唯一的你〉，讓女友感動到濕了眼眶，但同時也替蕭敬騰擔心爆紅之後的影響，最後兩人還是情斷分手，蕭敬騰的感情觀也始終如一，「我不會為了愛情或任何人放棄音樂」。
蕭敬騰這之後就鮮少傳出緋聞，除了曾被日籍女粉絲Yuki騷擾多年以外，外界開始盛傳他和經紀人Summer日久生情，兩人戀情傳了16年，雖然偶爾爆出親密舉動，但從沒正面認愛過，蕭敬騰曾被女星小S直球問：「你女朋友就是你的經紀人對不對？」當時他僅回答：「不好說！」但也解釋：「我希望這件事是有一天我自己主動想要告訴大家。」如今蕭敬騰求婚成功，並主動分享這個好消息，讓粉絲都相當祝福。