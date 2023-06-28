我是廣告 請繼續往下閱讀
而時至夏季，氣溫常飆升 38、39 度，又濕又熱的天氣讓人感到不適，忍不住就買杯手搖飲，或躲進室內吹冷氣。睿鳴堂中醫診所中醫師周大翔表示，喝冰飲雖然當下暢快，但卻讓脾胃瞬間變冰冷，影響身體免疫力。
生薑暖脾胃、去濕氣，提升免疫力
周大翔進一步表示，脾胃是人體的免疫機能中樞，《素問．經脈別論篇》言：「飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經并行」。
他說明，在正常情況下，吃進體內的水分及食物都需要經由脾胃（消化系統）進行處理，而脾胃需要靠溫度來進行消化作用，產生的精微物質才可被身體所利用。
當脾胃受到寒氣影響，損傷陽氣時，食物和飲水就無法被身體利用，進而產生濕氣。濕氣不但無助於健康，進而破壞五臟六腑機能，最終導致身體免疫系統的失衡。
夏季生薑藥膳這樣吃
周大翔提到，夏天適時吃點生薑藥膳可以溫暖脾胃、驅散風寒，補充陽氣，溫暖脾胃，讓脾胃運化功能正常，免疫力自然也會提升。或者也可煮碗薑絲蛤蜊湯、薑絲蘿蔔湯等，也是很不錯的方法。
生薑枸杞炒羊肉
材料：新鮮嫩薑 100g、枸杞 50g、羊肉 150g
做法：
- 將新鮮羊肉洗淨，先放在鍋裡燉熟。
- 將生薑切成薑絲、枸杞洗淨。
- 鍋裡倒入少許沙拉油。
- 將羊肉、生薑及枸杞放入鍋中中火快炒，加入少許鹽調味。
功效：生薑暖脾胃、驅風寒，增強免疫力；枸杞有補肝腎、明目的功效；羊肉對於身體虛弱者能補虛。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃薑好處多！中醫師提：夏天吃還能增強免疫力、不生病