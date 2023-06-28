台南登革熱升溫！2熱區確診條件調整　羅一鈞示警3縣市、1族群風險最高

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台南本土登革熱＋55例 高雄首現確診有台南活動史疾管署公布，國內上週（2023年6月20日至6月26日）新增55例登革熱本土病例，個案居住地為臺南市（54例）及高雄市（1例），以臺南市仁德區38例為多，其次為東區11例，而永康區、北區、南區、安南區、善化區及高雄市茄萣區則各有1例散發個案，其中高雄市的確診個案有臺南市東區的活動史。
國內今年截至6月26日已累計72例登革熱本土病例，臺南市就佔了71例，以仁德區51例、東區14例為主，病毒型別均為第一型。
羅一鈞提到，隨著仁德區、東區病例持續增加，已和台南市取得共識，原先快篩、PCR或抗體等為陽性時，都還是要送到CDC或疾管署認可機構的參考實驗室判定確診，但預計7月1日起，仁德區、東區2熱區將調整確診條件為「NS1快篩即確診」，希望藉此縮短檢驗跟防治的時間差。
南高屏3縣市風險最高 60歲以上長者重症風險高台灣登革熱主要病媒蚊為埃及斑蚊、白線斑蚊。羅一鈞指出，南、高、屏3縣市是台灣埃及斑蚊主要分布地，這3縣市登革熱風險最高，不過其他縣市也有白線斑蚊，可能也會因為確診者活動導致其他縣市出現本土登革熱，另外現在進入暑假許多人出國，也可能境外移入感染導致各縣市本土疫情風險提高。
雖然，登革熱防蚊措施著重在臺南以及鄰近的南部縣市，不過羅一鈞提醒，全臺灣的民眾都應該要警覺，尤其是長者，這一波本土登革熱確診的民眾超過4成是在60歲以上的年長者，這族群感染後出現重症的風險也相對提高。
羅一鈞指出，以下4症狀屬於登革熱可能要出現出血熱或併發休克等重症的前兆，若有這些警示徵兆應立刻就醫，包含：
- 腹部疼痛及壓痛
- 持續性嘔吐
- 黏膜出血
- 嗜睡及躁動不安
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58345
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